Liepājā rekonstruēs 100 gadu senus notikumus – kuģa 'Saratov' sagaidīšanu

Liepājā no 27. līdz 29. jūnijam notiks vēsturisku notikumu rekonstrukcijai "Kuģa "Saratov" sagaidīšanai Liepājā - 100". Jau laikus gatavojoties pasākumam, nedēļu pirms Jāņiem tie liepājnieki, kuri pieteicās brīvprātīgi piedalīties pasākuma līdzveidošanā, ieradušies uz autentisko tērpu pielaikošanu.

Ikvienam liepājniekam bija iespēja pašam līdzdarboties rekonstrukcijā un pieteikties ceļojumu laikā, vietā un telpā, lai iejustos tā laika personāžos. Ņemot vērā to, ka tā laika rekonstrukcija plānota pēc iespējas precīzāka un autentiskāka, bija svarīgi radīt iespējami vēsturiski atbilstošu vidi. Tāpēc publiski tika izsludināta brīvprātīgo pieteikšanās, lai liepājnieki svētku dienā tiktu tērpi autentiskos 20. gadsimta sākuma tērpos. Šajās dienās sākusies tērpu pielaikošana un vairāku dienu garumā, Spīķeros ierodas visdažādākā vecuma pilsētnieki, lai piemērītu sev paredzēto apģērbu.

Kopumā trīs dienu garumā notiekošo notikumu rekonstrukcijā piedalīsies vairāki simti dalībnieki – Liepājas teātra aktieru atveidoto Pagaidu valdību sagaidīs vairāk nekā 200 liepājnieki, brīvprātīgie ugunsdzēsēji un skolēnu grupas tā laika apģērbā, tāpat pasākumā piedalīsies vairāk nekā 50 Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, kuri atveidos latviešu zemessargus. Gatavojoties šim notikumam, kadeti apgūst precīzi identisku soļošanu, kāda tā bija pirms 100 gadiem.

Trīs dienu svētki sāksies 27. jūnijā, pulksten 13.00 ar ekumēnisko dievkalpojumu Liepājas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pulksten 18.00 laukumā pie Muitas mājas sāksies vēsturiskā notikuma "Kuģa "Saratov" sagaidīšanai Liepājā – 100" rekonstrukcijas iestudējums. Svētku iestudējumu veidos pagaidu valdības simboliska nokāpšana no klāja un iestudējums ar lielu dalībnieku skaitu – aktieriem un mūzikas kolektīviem. Svētku pasākuma noslēgumā būs gājiens maršrutā Vecā ostmala - Spīķeru iela - Jūras iela - Lielā iela - Valdemāra iela - Čakstes laukums.

28. jūnijā, pulksten 20.00 laukumā pie Muitas mājas paredzēts svētku koncerts "Ar prieku un gandarījumu". Koncerta ideja sakņojas Kārļa Ulmaņa runā pēc nokāpšanas no kuģa "Saratov". Koncertā varēsim baudīt neatkarības izcīnīšanas laika mūziku savienojumā ar rokmūziku. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, jauktais koris "Intis", pavadošā grupa, kā arī plašs Liepājas un viesu ansamblis – grupa "Skyforger", dziedātāja Ieva Akurātere, mūziķis Ivo Fomins u.c.. Trīs dienu garumā Liepājā viesosies mūziķu un skatuves mākslinieku kolektīvi no vēsturiski sabiedrotajām valstīm, piemēram, dūdu un bungu grupa no Skotijas un ielu teātris no Francijas.

Dienas noslēgumā, pulksten 22.30 laukumā pie Muitas mājas norisināsies zaļumballe 20. gadsimta sākuma noskaņās. Apmeklētājus priecēs retro mūzikas ansamblis "Bellacord Tanzorchester", brāļi Auzāni un "Slavenais Jersikas orķestris".

Trešā svētku diena sāksies 29. jūnijā pulksten 12.00. Visas dienas garumā laukumā pie Muitas mājas un Liepājas vēsturiskajos kvartālos norisināsies pasākumi ģimenēm un bērniem "Pirms 100 gadiem Liepājā". Ikviens varēs piedalīties radošajās darbnīcas un tradicionālās 20. gadsimta sākuma spēka un veiklības atrakcijās, būs dažādas teatrālas izdarības, muzicēs kapela, bet uz skatuves uzstāsies vieskolektīvi no ārvalstīm un pašmāju mūziķi.

Diena noslēgsies ar Kurzemes dziesmu svētkiem, kas sāksies pulksten 19.00 Liepājas Olimpiskajā centrā.

Kuģa "Saratov" sagaidīšanas vēsturiskās rekonstrukcijas iestudējums – 27. jūnijā pulksten 19.00, koncerts "Ar prieku un gandarījumu" – 28. jūnijā pulksten 21.15 būs skatāmi LTV1 un REPLAY.lv.

Plašāka programma – šeit!