Likteņdārzā valsts svētkos gaidīs saulrietu un iedegs sveces

Svētdien, 18. novembrī, Likteņdārza amfiteātrī tradicionāli tiks sagaidīts saulriets, savukārt pulksten 15.00 notiks par godu Latvijas Republikas simtgadei rīkotā skolēnu sveču konkursa uzvarētāju apbalvošana, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Skolēnu sveču konkursā 150 klases no 74 Latvijas skolām savāca 1704,18 kilogramus sveču materiāla, no kura tika izlietas 826 jaunas lielas sveces. Pasākumā tiks apbalvoti konkursa uzvarētāji, godināti visi dalībnieki un aizdegtas no jauna izlietās sveces īpaši izveidotā piecu Latvijas reģionu sveču kompozīcijā.

Vislielākā atsaucība bija no Zemgales reģiona skolēniem – 60 klases no 22 skolām kopā savāca 685,31 kg sveču materiāla, viņiem seko 51 klase no 20 Rīgas reģiona skolām un 554,15 kg, Latgales reģiona 14 klases no 13 skolām ar 186,40 kg, Vidzemes reģiona 10 klases no deviņām skolām ar 160,37 kg un Kurzemes reģiona 15 skolas no 10 klasēm ar 117,95 kg sveču materiāla. Pirmo vietu un iespēju apmeklēt hokeja spēli un tikties ar hokejistiem saņem Ādažu vidusskolas 4.a klase, kuras skolēni bija savākuši 121.39 kg sveču materiāla. Otrajā vietā ierindojās Bauskas sākumskolas 6.b klase ar savāktiem 110.75 kg sveču materiāla, bet trešajā vietā – Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolas 5. klase ar 58.35 kilogramiem.

Sveču kompozīcijas dizainu veido Likteņdārza idejas autora Viļa Vītola meita arhitekte Kristīne Klišāne un mazdēls, arhitekts Kristians Īvans Hrgetičs Vītols, kurš šobrīd apgūst arhitekta profesiju Zagrebas universitātē, Horvātijā. Viņš par kompozīcijas ideju saka: "Es vēlējos radīt instalāciju, kas būtu dinamiska un mijiedarbotos ar cilvēkiem, pat ja sveces nebūtu aizdegtas. Instalācija, kas sastāvēs no piecām dažādām formām, simbolizēs piecus Latvijas reģionus. Katrai formai būs atšķirīgs diametrs un augstums proporcionāli sveču daudzumam, kuru skolēni savāca. Tādējādi tiks radītas piecas unikālas formas, ko būs iespējams apskatīt ne tikai no tālienes, bet arī izstaigāt klātienē un redzēt, kā mainās perspektīvas, radot jaunas formas."

Savukārt pēc apbalvošanas tiks gaidīts saulriets, visiem kopīgi dziedot Latvijas himnu, klausoties "Kokneses fonds" padomes priekšsēdētāja Viļa Vītola uzrunu, skatoties Jūrmalas tautas deju kolektīvu "Zālīte" priekšnesumus, apbalvojot sveču konkursa uzvarētājus un dalībniekus, liekot svecītes Latvijas kontūras formā un sagaidot saulrietu ar simbolisko 18 ugunskuru iedegšanu.