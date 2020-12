LNMM iepircis jaunus mākslas darbus par pusmiljonu eiro

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs veicis unikālu 300 mākslas darbu iepirkumu, saņemot finansējumu 550 000 eiro apmērā no valsts budžeta līdzekļiem, kas novirzīti Covid-19 pandēmijas seku ietekmes mazināšanai uz kultūras nozari.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēma finansējumu 550 000 eiro apmērā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ar mērķi "mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi uz kultūras nozari, atbalstīt krīzes skartos šobrīd aktīvi strādājošos māksliniekus un vienlaikus kvalitatīvi papildināt Muzeja krājumu ar vismaz 110 mākslinieciski augstvērtīgiem pēdējo 30 gadu laikā Latvijas mākslinieku radītiem mūsdienu vizuālās mākslas darbiem".

LNMM ar gandarījumu var paziņot, ka iepirkumu programmas ietvaros tā krājums ir papildināts ar aptuveni 300 mākslas darbiem, kurus radījuši vairāk nekā 100 autori un autoru apvienības. Plašāku informāciju par iepirktajiem mākslas darbiem Muzejs publicēs savā mājas lapā pēc tam, kad būs veikta mākslas darbu kataloģizācija un zinātniskā inventarizācija krājumā.

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu un pārskatāmu mākslas darbu atlases procesu, LNMM izveidoja Ekspertu komisiju, kurā apvienojās pieci muzeja speciālisti un pieci pieaicinātie eksperti.

No LNMM:

Māra Lāce, LNMM direktore, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes locekle;

Dr. art. Elita Ansone, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas "Arsenāls" (20. gs. 2. puse – 21. gs.) vadītāja, VKKF Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja;

Daina Auziņa, LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta krājuma darba vadītāja;

Līna Birzaka-Priekule, LNMM izstāžu kuratore, Purvīša balvas ekspertu darba grupas vadītāja, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes locekle;

Iveta Derkusova, LNMM direktora vietniece krājuma darbā, LNMM Krājuma komisijas priekšsēdētāja.

Pieaicinātie eksperti:

Māris Čačka, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes loceklis;

Santa Hirša, mākslas kritiķe, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes locekle;

Solvita Krese, biedrības "Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs" direktore, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes priekšsēdētāja;

Zane Onckule, biedrības "Kim?" programmas direktore, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes locekle;

Vilnis Vējš, mākslas kritiķis, Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes loceklis.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums papildināts ar visu paaudžu šobrīd aktīvi strādājošu mākslinieku darbiem, kuri pārstāv plašu vizuālās mākslas nozaru spektru – glezniecība, tēlniecība un objekti, fotogrāfija, video, kā arī jauktu mediju instalācijas, starpdisciplināri projekti un dizaina mākslas darbi.

Lielākā puse no iepirkto mākslas darbu autoriem pieder paaudzei, kas ienāca mākslā 21. gadsimta sākumā un ir veidojuši mūsdienu Latvijas mākslas daudzveidīgo kopainu. Ceturtdaļa pirkumu ir no vidējās un vecākās paaudzes autoriem, kuri noteica vizuālās mākslas attīstību dinamiskajās 20. gadsimta pēdējās desmitgadēs un pārliecinoši turpina savu profesionālo darbību. Savukārt aptuveni trešdaļa no autoriem līdz šim muzeja krājumā nav bijuši pārstāvēti. Vairāki no viņiem dzimuši 20. gadsimta 90. gados un ir pirmās neatkarīgā Latvijā uzaugušās paaudzes pārstāvji, kuru ienākšana mākslā notiek gan mākslas izglītībai, gan starptautiskiem profesionāliem kontaktiem pilnībā atvērtā ģeopolitiskā telpā. Autoru izvēlē vērojama līdzīga abu dzimumu pārstāvība. No 107 autoriem 49 ir sievietes. Vidējā pirkuma summa no viena autora bija ap 5000 eiro, savukārt par vienu mākslas darbu vidējā samaksa bija ap 1840 eiro.