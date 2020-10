Londonas Karaliskā opera pārdos vērtīgu gleznu, lai pārvarētu pandēmijas krīzi

Londonas Karaliskā opera pārdos britu gleznotāja Deivida Hoknija (David Hockney) gleznu, lai pārvarētu Covid-19 pandēmijas krīzes radītās sekas.

Gleznā pazīstamais britu popārta mākslinieks iemūžinājis Seru Deividu Vebsteru (David Webster), Londonas Karaliskās operas vadītāju no 1945. līdz 1970. gadam.

Deivida Hoknija darbs bija aplūkojams Londonas Karaliskajā operā kopš 70. gadiem, pēc tam, kad kādreizējais opernama vadītājs bija devies pensijā. Sers Deivids Vebsters gleznā redzams profilā, sēžot pie stikla kafijas galdiņa ar rozā tulpju pušķi uz tā.

Tiek lēsts, ka gleznas, ko "Christie's" izsolē piedāvās jau oktobrī, pārdošanas summa sasniegs 18 miljonus sterliņu mārciņu (19,8 miljoni eiro).

Pašreizējais slavenā opernama izpilddirektors Aleks Bērds (Alex Beard) paudis, ka tas ir bijis smags lēmums – pārdot gleznu – taču neesot citu variantu kā izdzīvot.

"Mums jāpieņem situācija, kāda tā ir, un jātiek tai pāri," sacīja Bērds.

Londonas Karaliskā opera ar savu operas trupu un Karalisko baletu ir lielākais kultūras nozares darba devējs Lielbritānijā. Opernams Covid-19 ierobežojumu dēļ tika slēgts šā gada martā. Jūnijā tas daļēji atsāka darbu ar koncertu, kas tika pārraidīts televīzijā, radio un internetā, taču bez klātienes publikas. Plānots, ka skatītāji ierobežotā skaitā Londonas karaliskās operas zālē varēs atgriezties vien oktobra beigās.

Hoknija gleznas pārdošana ir daļa no "četru soļu plāna", lai stabilizētu situāciju. Tāpat plānota ievērojama darbinieku štata samazināšana un kampaņa ar aicinājumu ziedot operai. Londonas karaliskā opera arī pretendēs uz valsts aizdevumu kultūras nozares atlabšanai, raksta BBC.

"Mēs sapratām, ka ir jāapzina vērtīgās lietas, kas mums pieder. Un ir tikai viena patiešām dārga vērtība – Honkija gleznotais portrets," sacīja Londonas Karaliskās operas izpilddirektors. "Mums ir jābūt dzīvotspējīgiem, jātiek pāri šai situācijai, lai nākotnē varam atkal pieņemt atpakaļ darbā cilvēkus."

Gleznotājs, fotogrāfs un scenogrāfs Deivids Hoknijs (1937) tiek uzskatīts par vienu no būtiskākajām personībām 60. gadu popārta mākslā Lielbritānijā. Viņš tiek dēvēts par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta britu māksliniekiem. 2018. gadā "Christie's" izsolē Ņujorkā tika pārdots viņa darbs "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" 90 miljoniem ASV dolāru, kas kļuva par dārgāko dzīva mākslinieka darbu, kas pārdots izsolē.