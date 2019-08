LTV būs jauns raidījums par kultūras aktualitātēm 'Kultūrdeva'

Uzsākot jauno sezonu, Latvijas Televīzija (LTV) skatītājiem piedāvās jaunu raidījumu par kultūras aktualitātēm "Kultūrdeva", portālu "Delfi" informē LTV pārstāvji.

Pirmais raidījums LTV ēterā būs skatāms 10. septembrī un turpmāk katru otrdienu pulksten 19.30. Raidījumu vadīs Mārtiņš Ķibilds, Kristīne Komarovska un Aleksis Vilciņš.

Tiek solīts, ka "Kultūrdeva" būs izklaidējošs un informatīvs kultūras sarunu šovs par kultūras notikumiem un procesiem Latvijā. Raidījuma "saimnieks", kurš darbosies raidījuma studijā un klātienē intervēs kultūras personības, būs Mārtiņš Ķibilds. Otra daļa būs Kristīnes Komarovskas pārziņā – viņa būs pētniece un talantu atklājēja, kura meklēs neparastus cilvēkus visā Latvijā – tādus, kuri ar savu talantu pārsteidz un iedvesmo. Trešā daļa būs radio personības Alekša Vilciņa rokās – viņš būs ceļvedis interneta pasaulē un vēstīs, kādi kultūras notikumi visvairāk apspriesti sociālajos medijos, kādi viedokļi tur dominē, un kas nedēļas laikā sociālajos medijos kultūras jomā ir noticis.

"Par nopietno un dziļo – ar vieglumu," jauno formātu raksturo Mārtiņš Ķibilds. Viņš norāda, ka stundu garais raidījums būs kā aizvadītās kultūras nedēļas koncentrāts – "obligātā iztikas minimuma deva katram, kurš sevi uzskata par kulturālu". "Skatītāji mani redzēs kā raidījuma namatēvu studijas viesiem, kaut es pats sevi - kā vēl vienu skatītāju, priecīgu par iespēju no ikviena viesa, no ikviena sižeta uzzināt ko jaunu un vērtīgu," atklāj Mārtiņš.

"Jaunais raidījums aicinās ieklausīties, redzēt, saredzēt, aplūkot no citu skatupunkta, ieskatīties apslēptajā un arī atklāt no jauna – cilvēkus, notikumus, to, kas liek kopējai kultūras asinsritei plūst," stāsta viena no raidījuma vadītājām un satura producentēm – Kristīne Komarovska. Viņa savā rubrikā "Pārsteidz mani!" dosies pie cilvēkiem, kuri attīstījuši savas prasmes un talantus, un aicinās šos cilvēkus neturēt sveci zem pūra, bet pastāstīt par saviem talantiem visai Latvijai.

Aleksis Vilciņš norāda, ka "Kultūrdeva" būs piemērota visiem – gan kultūras gardēžiem, gan tiem, kuri ar kultūras pasākumiem ir uz "jūs" un kultūru patērē "garāmejot". "Raidījumā, manuprāt, ir atrasts lielisks veids, kā runāt ar cilvēkiem par kultūru vienkārši, bet ne virspusēji, "popsīgi", bet ne sekli," stāsta Aleksis. Viņš par savu galveno mērķi interneta kultūras apskatā uzskata uzdevumu "lauzt mītu par to, ka latvieši internetā tikai cepas un dalās ar negācijām".

"Kultūrdeva" ir atraktīvs un loģisks zīmola "100 g kultūras" un Latvijas Televīzijas līdz šim veidoto kultūras raidījumu klāsta turpinājums. "Kultūrdeva ir tieši tik daudz, lai saprastu, kam pievērst uzmanību, izceltu nozīmīgāko kultūrā šobrīd un arī tās tendences, kas varbūt vēl tikai veidojas par tradīciju," jaunā raidījuma nosaukuma un satura sasaisti ieskicē LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle. "Neliksim skatītājiem garlaikoties, stāstīsim par par nozīmīgo un nebaidīsimies izklaidēt. Mēs parādīsim, cik daudzveidīga un neviendabīga ir kultūra Latvijā," sola Ieva Rozentāle.

Latvijas Televīzija meklē ceļus inovatīvai un drosmīgai sarunai par kultūru lineārās televīzijas ēterā un LTV interneta platformās, un laikā, kad informācijas telpu pārpludina kultūras žanru un pasākumu daudzveidība, jaunais raidījums ir veids, kā visaptveroši runāt par kultūras procesiem. Tādēļ "Kultūrdevu" var uzskatīt par Latvijā nebijušu formātu, kas ne vien stāstīs par kultūras notikumiem, bet arī papildinās Latvijas kultūrtelpu.

Raidījuma satura producenti būs Kristīne Komarovska un mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis. Režisores – Agita Cāne-Ķīle un Zita Kaminska. Raidījuma skaņu celiņu radījis mūziķis Goran Gora.