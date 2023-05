Muzeju nakts 2023: Notikumu izlase Rīgā un noderīga informācija

Piedāvājot daudzveidīgas norises, rekordliels iestāžu skaits – vairāk nekā 244 Latvijas muzeji un citas sabiedrisko dzīvi veidojošas organizācijas – šogad 13. maijā bez maksas uzņems apmeklētājus Muzeju naktī. Šogad nakts pasākumi Latvijas muzejos notiks jau deviņpadsmito reizi. "Delfi Kultūra" piedāvā dažādu norišu izlasi Rīgas centra un apkaimju muzejos, kā arī atgādina, ka muzeji ir brīnišķīgas vietas, kur pavadīt laiku arī citās dienās.

Kā vēstīts iepriekš, šā gada Muzeju nakts tēma ir "radīšana," ietverot vienā vārdā jaunradi, atjaunotni un atjaunošanu, dzīves uzlabošanu un dažādu lietu atjautīgu pārveidošanu, kā arī prasmju iepazīšanu un apgūšanu. Rīgā un pierīgā Muzeju naktī durvis apmeklētājiem vērs 57 kultūrvietas, savukārt reģionos 187 vietās interesantas aktivitātes rīko pašvaldības, privātie muzeji un nevalstiskās organizācijas. Ar visu šī gada Muzeju nakts programmu iespējams iepazīties šeit.

Muzeju naktī vilciena biļetes būs uz pusi lētākas

Muzeju naktī, 2023. gada 13. maijā, vilcieniem, kuri no pulksten 18 līdz pusnaktij atradīsies ceļā, visām vienreizējām elektroniskajām un drukātajām biļetēm tiks piešķirta 50% atlaide. Tā ir pieejama pavisam 74 vilcienu reisiem. Īpašā Muzeju nakts atlaide nesummējas ar regulārajām atlaidēm, atgādina AS "Pasažieru vilciens" pārstāvji.

Ar jaunradi saistītas aktivitātes un dejas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) Muzeju naktī aicina uz dažādām aizraujošām izglītojošām un ar mākslas jaunradi saistītām aktivitātēm ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Rūpējoties par mākslas darbu saglabāšanu, Muzeju nakts laikā LNMM un tā struktūrvienībās apmeklētāju plūsma tiks ierobežota.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vēsturiskajā galvenajā ēkā visu vakaru, no pulksten 19 līdz 01 (ieeja līdz 00.00) apskatei būs atvērta pastāvīgā ekspozīcija "Latvijas māksla 19.–20. gadsimts", ekspozīcija "12 fotogrāfi / 125 fotogrāfijas / 10 sērijas", kā arī divas izstādes – "Mūra nojaukšana. Latvijas māksla 1985–1991" un "Imants Vecozols. Gaismas laušana".

Foto: LETA

No pulksten 19 līdz 21 apmeklētāji varēs piedalīties kopīgas lielformāta gleznas radīšanā, iedvesmojoties no 90. gadu žurnāla "Avots" izdevumiem un paužot savas sajūtas par neatkarības laiku uz audekla. Paralēli sadarbībā ar zīmolu "Skrīveru saldumi" norisināsies aktivitāte ģimenēm "Saskati un ieraugi", kurā dalībnieki meklēs gleznu fragmentus muzeja ekspozīcijā un atzīmēs tos īpašā kartē. Par ātri un pareizi izpildītu uzdevumu uzvarētāji dāvanā saņems garšīgu balvu.

No pulksten 20 līdz 22 LNMM otrā stāva vestibils pārtaps par deju grīdu, skanēs 80. gadu beigu un 90. gadu sākumam raksturīgā mūzika. Par skaņu Atmodas diskotēkā rūpēsies Latvijas Radio 6 – Latvijas Universitātes Radio NABA dīdžejs, raidījuma "Dabsolis" vadītājs un vinilomāns DJ SairaM.

Performance neesošajā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejā

Uz Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam paredzētās zemes Mihaila Tāla 4 (blakus Hanzas peronam) no pulksten 20. līdz 21 notiks Mailo Štren performance, kurā ar krītu tiks iezīmētas neesošā Laikmetīgās mākslas muzeja robežas. Mailo Štren arī lasīs manifestu "Katram savu mākslinieku", ironiski iezīmējot nepieciešamās sociālās, nodokļu, finansējuma un mākslas komunikācijas izmaiņas, kā arī kritisko izstāžu telpu trūkumu Rīgā.

Atmiņas spēle Mākslas muzejā Rīgas birža



Muzeju nakts viesus gaidīs no pulksten 19 līdz 01 (ieeja līdz 00.00), piedāvājot aplūkot izstādi "Laikmeta refleksijas" un atklāt Latvijas mākslinieku 20. gadsimta darbus no Rietumu Bankas glezniecības kolekcijas. Atsevišķi izvietotajā ekrānā tiks demonstrēta jauna, vēl nebijusi foto galerija, kas stāsta par MMRB un Rietumu Bankas darbinieku, kā arī muzeja apmeklētāju veidotajām privātkolekcijām.

Foto: LETA

Aktualizējot krājuma radīšanu, vēl pa dienu – no pulksten 10 līdz 18 – MMRB aicinās savus skatītājus piedalīties tematiskā atmiņas spēlē "Memento", ar kuras palīdzību iespējams labāk iepazīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju un jauno izstādi.

"250 kopš radīšanas" Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā no pulksten 19 līdz pusnaktij (ieeja līdz 23.30) norisināsies muzeja jubilejai veltīta programma "250 kopš radīšanas". Šajā naktī apskatei būs atvērtas ekspozīciju zāles un Rīgas Doma krusteja, notiks radošas un izglītojošas aktivitātes, Kolonnu zālē skanēs koncertprogramma, Rīgas Doma dārzā uz aktivitātēm aicinās vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubs.

Rīgas Doma krustejā un dārzā vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubs "Rodenpoys" piedāvās daudzveidīgas atraktīvas un izglītojošas aktivitātes.

Koncertprogramma Kolonnu zālē noritēs trīs daļās: pulksten 20 gaidāms Rīgas vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa "Morgenrot" koncerts "Prieks būt un muzicēt"; pulksten 21 – Daiņa Kalnača (tenors) solokoncerts "Vokālās mūzikas kruīzs", koncertmeistare – Ingūna Puriņa; pulksten 22 – Brigitas Čirkšes (soprāns) solokoncerts "Vokālās mūzikas kruīzs", koncertmeistars – Edgars Tomševics. No pulksten 23 Kolonnu zālē "Brīvais mikrofons radošām personībām" – muzejs piedāvā iespēju ikvienam prezentēt auditorijai savus talantus dziedot, deklamējot, stāstot.

Ar jūrniecības tēmu saistītajās radošajās nodarbēs "Un kuģis peld…" bērni un pieaugušie varēs apgūt praktiskas iemaņas. "Jūrnieku mezglu siešanas darbnīcā", gaidāma arī bijušā kuģu stūrmaņa Vladimira Novikova vadīta radošā darbnīca "Uzzini un zīmē!", tāpat līdzās pastāvīgajai ekspozīcijai būs aplūkojama arī ekspresizstāde "Rīgas leģendas" un tālbraucēja kapteiņa, Valērija Jevzikova privātkolekcijas izstāde "Jūrnieku cepuru kokardes".

Gaismu un krāsu spēles Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

Muzeju naktī no pulksten 19 līdz 00.00 (ieeja līdz pulksten 23) pārsteigs ar gaismas, krāsu un skaņas sinerģiju pasaules atzinību guvušā latviešu dizainera Germana Ermiča pirmajā personālizstādē Latvijā "Plūstoši", kurā apkopoti autora nozīmīgākie darbi. Plašāk par tiem vakara gaitā stāstīs mediatori.

Foto: LETA

Vienlaicīgi izstādē norisināsies foto akcija "Plūstošie skatpunkti". Caur foto rāmīti, kas būs paņemams muzeja vestibilā, jebkurš varēs meklēt un fotografēt interesantus mākslas darbu un ekspozīcijas rakursus. Izmantojot mirkļbirku #dmdm un #plūstoši, ar tiem būs iespēja dalīties sociālo tīklu kontos. Tāpat visu vakaru ekspozīcijā darbosies interaktīvā balsošanas siena, uz kuras skatītāji aicināti atstāt atsauksmes un nobalsot par savu iemīļotāko izstādes darbu.

No pulksten 19 līdz 22 gan mazie, gan lielie tiks rosināti radoši izpausties kartīšu krāsošanas darbnīcā, veidojot krāsu pārejas slavenajam Germana Ermiča stikla krēslam "Ombré".

Muzeju naktī LNMM galvenajā ēkā, MMRB un DMDM no pulksten 19 līdz 21 būs iespējams satikt Mākslas muzeju Jauniešu kluba (MMJK) biedrus, kuri ir sarūpējuši dažādas aktivitātes un uzdevumus. Tos, kas šajā vakarā sameklēs MMJK jauniešus visās trīs ēkās (viņus varēs atpazīt pēc īpašām uzlīmēm uz apģērba), gaida kāds patīkams pārsteigums.

Pirmo reizi Muzeju naktī piedalās "Skulptūru mežs"

Pirmo reizi Muzeju naktī piedalīsies ekspozīcija "Skulptūru mežs" Muzeju krātuvē, kas būs atvērta no pulksten 17 līdz 22 (ieeja līdz 21.30), piedāvājot iepazīties ar Senās Grieķijas, Senās Romas un renesanses tēlniecības meistardarbu ģipša kopijām mūsdienīgā formātā.

Foto izstāde krātuves foajē ļaus ieskatīties "Skulptūru meža" tapšanas aizkulisēs, uzzināt, kā notika Mikelandželo "Mozus" – ekspozīcijas lielākās skulptūras – ceļojums uz jaunajām mājām, kā strādā restauratori utt. Turpat ģimenēm ar bērniem būs pieejama galda spēle un krāsojamās lapas, kas ciešā saistībā ar ekspozīciju padziļinās zināšanas par antīko un renesanses mākslu. Savukārt klases telpā Muzeju nakts mazākos apmeklētājus izklaidēs filmu studijas "Animācijas Brigāde" animācijas filmas, kas liks aizdomāties par rašanās, radīšanas un atrašanas tēmām.

Pulksten 18.30 un 19.30 interesenti aicināti doties gida vadītā ekskursijā "Skulptūru mežā", kurš pastāstīs par ekspozīciju, tās izveidi un atbildēs uz skatītāju jautājumiem.

No pulksten 18 līdz 20 par prieka mirkļu radīšanu Muzeju krātuves pagalmā rūpēsies Rīgas Cirka skolas audzēkņi. Būs iespēja vērot un arī pašiem izmēģināt žonglēšanu, braukšanu uz vienriteņa un citas neparastas aktivitātes.

Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvās "Pasakotēku"

13. maijā no pulksten 17 līdz 22 Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krātuves telpās, Pulka ielā 8, Rīgā, norisināsies Muzeju nakts pasākums "Pasakotēka".

13. maijā, kad dzimšanas diena ir diviem izciliem latviešu valodas kopējiem —jaunlatvietim Jurim Alunānam un trimdas rakstniekam, Džeimsa Džoisa "Ulisa" tulkotājam Dzintaram Sodumam. Rakstniecības un mūzikas muzejs šajā dienā ir iecerējis īpašu programmu latviešu valodas iepazīšanai un jaunradei caur visiem pazīstamām pasakām.

Foto: Didzis Grodzs

No pulksten 17 jaunākie pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties izglītojošā orientēšanās spēlē "Pasaku medības Pulka sētā", kurā, rūpīgi izpētot Muzeju krātuves skvēra teritoriju, varēs atrast pasaku ierakstus no RMM skaņu ierakstu kolekcijas. Noklausoties pasaku, būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāpilda uzdevumi, bagātinot savu valodas krājumu. Šai aktivitātei būs nepieciešama viedierīce ar QR kodu skenēšanas funkciju un interneta pieslēgumu, kā arī austiņas labākai skaņas kvalitātei.

Paralēli tam norisināsies divas radošās darbnīcas. Radošās rakstīšanas darbnīca "Pasaku radīšanas buduārs" piedāvās kolektīvās improvizācijas rakstīšanas tehniku ar maģiskajiem metamajiem kauliņiem, kurā katrs dalībnieks būs pasakas līdzautors un varēs ļauties fantāzijai. Darbnīcā radītās pasakas noderēs tālākajā pasākuma gaitā.

Savukārt darbnīcā "Pasaku izsaukšanas galds" kopā ar mūziķi Jēkabu Nīmani pie īpaša skaņu galda varēs apgūt pasaku apskaņošanu.

Pulksten 18 visi pasākuma dalībnieki būs aicināti uz vēl nebijušu līdzdalības darbnīcu — pasaku diskotēku jeb "Pasakotēku", kurā ikviens varēs atcerēties vai nolasīt kādu sev mīļu latviešu tautas vai paša sacerēto pasaku. Lasījuma laikā pasaka pārvērtīsies elektronisko skaņu mākslinieka Maksima Šenteļeva rokās, aizvedot klausītājus audiālā piedzīvojumā.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēs apskatīt RMM aktuālo izstādi "Linards Tauns — mūžīgais mākonis" .

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja programmā – plaša izvēle ikvienam

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM), kā allaž, ir sagatavojis īpašu Muzeju nakts piedāvājumu, ko gatavs izrādīt ikvienam interesentam.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuvē, Pulka ielā 8, 13. maijā jau dienas laikā tiks piedāvāta unikāla iespēja ielūkoties arheoloģisko, etnogrāfisko, vēstures kolekciju krātuvēs, rast priekšstatu par restauratora darbu īpaši organizētās ekskursijās, kas sāksies pulksten 13, 14 un 15. Iepriekš jāpiesakās, rakstot info@lnvm.lv vai zvanot 67221357.

LNVM ekspozīcijas un izstāžu telpas, Brīvības bulvārī 32

Muzeju nakts programmā "Pasaules radīšana: tradicionālās prasmes, pamatlikums, nacionālā valūta" ikviens aicināts izsekot tam, kā esam radījuši un saglabājuši savu pasauli – savu Latviju. Apmeklētāji LNVM Brīvības bulvārī 32 gaidīti no pulksten 19 līdz 00.00.

Apmeklētājiem būs iespēja bez maksas aplūkot aktuālās izstādes un piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs, fotografēties foto stūrītī, spēlēt meklēšanas spēli, izstādē "Satversme 100+" piedalīties improvizētā balsošanā par aktuālām tēmām, bet izstāde "100 gadi: lits, lats, krona" - likt naudas puzli un izveidot savu dizainu naudaszīmēm.

Foto: Publicitātes foto

LNVM nodaļā Tautas frontes muzejs, Vecpilsētas ielā 13/15

Muzeju nakts programmā "Brīv-radīšana" Tautas frontes muzejs no pulksten 19 līdz 22 apmeklētājiem piedāvās radīt ar vārdu – izmantot Brīvā mikrofona piedāvājumu akcijā "Ieskandini Vecpilsētas laukumu!", skaļi lasīt grāmatu, ierakstīt savu brīvības vārdu "Brīvības mozaīkā" vai nofilmēties īsā tiešsaistes video, stāstot par savu brīvības izpratni un izjūtu, tāpat muzejā būs iespējams pārbaudīt savu vērību fotoorientēšanās spēlē.

LNVM Dauderu nodaļā, Zāģeru iela 7

Muzeju nakts programmā "Radi labsajūtu "Dauderu" dārzā!" muzejs Sarkandaugavā aicina apmeklētājus rast un pašiem radīt labsajūtu skaistajā 19. gs. villai pieguļošajā dārzā. Visu dienu dārza fotostūrītī "Miers un prieks" apmeklētāji varēs iemūžināt Muzeju naktī valdošo pavasarīgo noskaņojumu. Pulksten 18, 19.30 un 21 "Dauderu" dārzā muzeja gida vadībā notiks tematiskas ekskursijas, bet pulksten 19 sāksies pavasara zupas vārīšana, lai pēc pāris stundām to kopīgi baudītu.

Savukārt "Dauderu" namā no pulksten 10 līdz 22 varēs iepazīt savrupnama vēsturi; azartiskākie viesi varēs izvēlēties fotoorientēšanās spēli "Atrodi mani muzejā!".

"Dauderu" Lielajā salonā būs skatāma stikla mākslinieces Andas Munkevicas un stikla dizaina studijas "AM studio" vitrāžu un stikla skulptūru izstāde "Attēla gaisma". Gaidāma arī mākslinieces vadīta meistarklase.

Muzeju nakts Rīgas Jūgendstila centrā

Muzeju naktī, 13. maijā, no pulksten 19 līdz 01 muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" aicina izbaudīt 20. gs. sākuma gaisotni, apskatot jūgendstila interjeru un izbaudot klaviermūziku viesistabā. Īpašā kino seansā ik katrs varēs iepazīt skaistākās Eiropas jūgendstila pilsētas filmā "Jūgendstils un sabiedrība".

Foto: Publicitātes foto

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja ielūkoties arī aktuālajās izstādēs: vēsturiskajiem jūgendstila interjeriem veltītajā izstādē "Flīzes" ar paraugiem no muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs" un "Arhitektoniskās izpētes grupas" kolekcijām" un mākslinieces Irinas Ošlejas (1966 – 2021) darbu izstādē "Pamosties sapnī", kur līdzās citiem darbiem aplūkojama glezna "Balle" no Marka Rotko Daugavpils Mākslas centra kolekcijas.

Rīgas Jūgendstila centrā Muzeju naktī ieeja būs no Alberta ielas puses.

Svešzemju sugas Latvijā – programma Dabas muzejā

Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina apmeklētājus uz tematisku pastaigu "Citur radies, te atradies". Ejot cauri muzeja ekspozīcijām, ikviens varēs iepazīt Latvijas dabā atrodamās svešzemju sugas un noskaidrot, kādai jābūt cilvēka rīcībai, ar tām sastopoties.

Muzeja ekspozīcijās ikviens varēs iepazīt tuvāk svešzemju augu un dzīvnieku sugas. Un, tā kā tuvojas vasaras ballīšu sezona, muzejā būs atrodami arī noderīgi padomi atbildīgai pasākumu īstenošanai dabā – lai mēs katrs sev apkārt radītu nevis atkritumu kalnus, bet gan tīru un sakoptu vidi, kas nekaitē dzīvniekiem.

Muzeju nakts vakara stundās Dabas muzejā būs atvērtas arī mineraloģijas, Latvijas ģeoloģijas, Latvijas putnu, zīdītāju, augu un sēņu ekspozīcijas, kā arī kukaiņu ekspozīcija, atjaunotā un papildinātā Pasaules dzīvnieku ekspozīcija, izstāde "Gulbji – zināmais un nezināmais", fotoizstāde "Lācis – mūsu kaimiņš" un jaunā ekspresizstāde "Ballīšu zvēri", kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu.

Muzeju naktī Dabas muzejs būs atvērts no pulksten 18 līdz pusnaktij. Apmeklētāju plūsma tiks regulēta un pēdējie interesenti muzejā tiks ielaisti pulksten 23.30.

Mākslas dienu izstāde LMS muzejā

Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) muzejs Muzeju naktī aicina no pulksten 19 līdz 22 apmeklēt vizuālās mākslas izstādi "Mākslas dienas 2023. Atspulgs. Atmiņa" LMS galerijā, 11. novembra krastmalā 35, Rīgā. LMS galerijas Lielajā zāle notiks mākslinieces Jekaterinas Grjazevas grafikas meistarklase.

Foto: Publicitātes foto

LMS rīkotajā ikgadējā izstādē "Mākslas dienas 2023. Atspulgs. Atmiņa" piedalās Latvijas un Ukrainas profesionālie mākslinieki, LMS biedri, vizuālās mākslas un dizaina nozaru vidusskolu un augstskolu studenti. "Mākslas dienu" tradīcija, nezaudējot nepārtrauktību kopš 1959. gada, ir neatņemama LMS un Latvijas vizuālās mākslas dzīves sastāvdaļa.

Ekspozīciju veido 77 autoru radīti mākslas darbi dažādos mākslas veidos – glezniecībā, tēlniecībā, grafikā, instalācijās, stikla dizainā, tekstilmākslā u.c., kas radīti pēdējos trīs gados.

Ceļojums laikā Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja viesi 13. maijā no pulksten 19 līdz 23 nokļūs 20. gadsimta 20.–30. gadu atmosfērā, aplūkojot kādreizējo mākslinieku dzīvokli – tā perioda mēbeles, interjera un sadzīves priekšmetus, kas papildina modernisma laikmeta ainu, ko atklāj ekspozīcijā esošās gleznas, grafikas un citi mākslas darbi. Izstāde "Iekšējie dialogi. Aleksandras Beļcovas dienasgrāmatas un vēstules" ļaus dziļāk iepazīt gleznotājas personību, izprast viņas dzīves notikumus, pārdomas un izjūtas par ikdienu un mākslu. Tatjanas Sutas istabā būs apskatāma video hronika no Beļcovas 80. dzimšanas dienas svinībām, kurās piedalījās gleznotājas Maija Tabaka, Džemma Skulme, Lidija Auza un citas Latvijas mākslas pasaules personības.

Iedvesmojoties no mākslinieku sūtītām vēstulēm un pastkartēm, ikviens SBM apmeklētājs, bet it sevišķi bērni, no pulksten 19 līdz 22 varēs pievienoties radošajai darbnīcai "Uzzīmē savu pastmarku!", lai izveidotu skaistu pastkarti un neatkārtojamu marku draugiem, ģimenes locekļiem vai citiem tuviem cilvēkiem.

Žaņa Lipkes muzejs Ķīpsala apmeklētājus gaidīs visu dienu

Žaņa Lipkes muzejs 13. maijā būs atvērts visu dienu, no pulksten 10 līdz pusnaktij.

Muzeju nakts programma sāksies pulksten 17 ar ekskursiju ģimenēm "Puika ar suni", pulksten 18 un 20 būs iespēja ielūkoties Lipkes virtuālajā bunkurā VR kuratora Raivja Sīmansona vadībā.

Foto: LETA

Muzeju nakts turpinājumā, pulksten 19 gaidāma ekskursija Ķīpsalā kopā ar Lipkes muzeja vadītāju Lolitu Tomsoni. Savukārt no pulksten 21 līdz 23 uz terases gaidāms "Jakob Noiman Festival band" koncerts.

Visa vakara garumā, no pulksten 17 līdz 20 ikviens aicināts apmeklēt radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem, tiks taisīti Lipkes suņi un krāsotas sejas.

Reveranss dzīvei un Jura Hirša koncerts Čaka muzejā

13. maijā no pulksten 19 Aleksandra Čaka memoriālajā muzejā notiks Muzeju nakts pasākums "Reveranss dzīvei".

Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt mākslinieces Īras Rozentāles darbus izstādē "Rīga – mazā Parīze", mazie apmeklētāji varēs zīmēt un krāsot Čaku, kā arī savā īpašumā saņemt mazu dāvanu - Aleksandra Čaka tetovējumu. No pulksten 22 muzejā izskanēs Nacionālā teātra aktiera Jura Hirša koncerts.