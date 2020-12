Deju skolai "Dzirnas" tapis jauns dejas videoklips, kas veltīts Ziemas saulgriežu maskošanās tradīcijai. Kā raksta "Dzirnu" dejotāju pedagoģe un horeogrāfe Dagmāra Bārbale, gada tumšākajā laikā nepazaudēt dzīves prieku , gaišu skatu nākotnē, dziesmu un deju tradīcijas ir svarīgi toreiz un tagad.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Budēļos, ķekatās, kaļadās jeb čigānos iešana ir viena no zināmākajām latviešu tradīcijām – budēļus visur laipni sagaidīja, bagātīgi pacienāja un apdāvināja, jo tas solīja svētību tam namam un ģimenei, kurā budēļi ciemojās. Kurš gan gribētu atteikties no svētības? Budēļi atnesa svētību ikvienai vietai, kur tie ieradās. "Dzirnas" grib to darīt arī tagad, izmantojot šo video kā starpnieku.

Video klips tapis Covid-19 ierobežojumu laikā decembra pirmajā pusē. Dejotāji apguvuši dejas kombinācijas attālināti, izmantojot "Zoom". Katra dejotāja tēlu veidojuši vecāki un ģimenes locekļi, katrs dejotājs filmēts atsevišķi. Dejotāji "satikušies" tikai ar video pēcapstrādes palīdzību. Savukārt lielās budēļu maskas, ko attēlojuši deju skolas "Dzirnas" pedagogi un horeogrāfi, filmētas Latvijas Etnogrāfiskajā un brīvdabas muzejā.

Klipā skan dziesma "Svatki Guoja" folkloras kopas "Laiksne" izpildījumā. Horeogrāfija – Dagmāra Bārbale, Kaspars Brauns

Dejo: Agra Daņiļeviča deju skolas "Dzirnas" 3A sag. grupa, kā arī deju skolas pedagogi

Filmēja dejotāju vecāki un ģimenes.