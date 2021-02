Pie lasītājiem nonāks jauns izdevums 'Tvērums' filosofijas interesentiem

26. februārī filosofijas interesentiem Latvijā būs pieejams jauns filosofijas izdevums "Tvērums", informē izdevēji.

Filosofijas žurnāls "Tvērums" radies kā deviņu filosofijas studijās satikušos domubiedru un vienas jaunās mākslinieces kopīgs projekts ar mērķi radīt izdevumu, kas sevī apkopo jaunās paaudzes filosofijas interesentu pārdomas, pētījumus un analīzi par dažāda rakstura tēmām. Kā vēsta žurnāla veidotāji, jaunā izdevuma saturs top, lai "atbrīvotos no stigmas, ka filosofija ir kaut kas nesaprotams vai garlaicīgs, vai saprotams tikai šauram cilvēku lokam."

Katra žurnāla numuram būs viena vadošā tēma, kuru autori izvērsīs tiem tuvākos no tēmas izrietošos atzarus. Sākot no publicistiska rakstura tekstiem, līdz tādiem, kas stingri pieturas pie akadēmiskās tradīcijas – katrs žurnāla numurs piedāvās kaut ko ikvienam, neatkarīgi no tā, cik padziļināta ir viņa izpratne par dažādajām tēmām, ko filosofija aptver.

Izdevumu no citiem atšķirs arī tā vizuālais noformējums – idejas un vizuālā noformējuma autore, jaunā māksliniece Adelīna Kalniņa rotaļājas ar rindkopām, tādējādi padarot lasīšanas pieredzi nenoliedzami aizraujošu un mūsdienīgu – teksts ir ne vien lasāms, bet iegūst arī mākslinieciski estētisko līmeni, sola žurnāla veidotāji.

Pirmā numura tēma ir "Estētika", kas tiks aplūkota pēc iespējas plašākā skatījumā. Lasītājs tiks iepazīstināts ar ASCII mākslas pamatprincipiem, meklēs ironijas definīciju post-ironijas laikmetā, pievērsīsies mūsdienu specifiskajā situācijā aktuālajam jautājumam par vizuālās mākslas nonākšanu attālinātā režīmā un potenciālajiem draudiem saistībā ar to, kā arī vaicās, vai mākslu vispār var definēt. Tāpat lasītājs centīsies meklēt atbildes uz jautājumiem, kas aizskāruši ikkatru – kas ir tik saistošs idealizētajā rakstnieka identitātē? Ko patiesībā nozīmē izglītoties? Kāpēc mums kaut kādas lietas vienkārši patīk? Un kas īsti ir biohakings un kādās ir tā attiecības ar patērniecību un radošumu?

Pirmā numura rakstu autori – Toms Babincevs, Rūdis Bebrišs, Rinalds Onckulis, Sofija Kozlova, Patrīcija Kuzmina, Jānis Gaņģis, Elīna Vendija Rībena un Emīls Zavelis ir jaunieši, kuru mērķis ir plašākai publikai pieejamā veidā parādīt, ar ko šobrīd nodarbojas mūsdienu jaunieši filosofijā un, vispārīgāk, humanitārajās zinātnēs. Daļa no autoriem jau ir publicējušies dažādos Latvijas literārajos tiešsaistes un drukas medijos ar saviem kritikas, dzejas un prozas darbiem, daļai šī būs pirmā publikācija.

"Mūsu ambīcija ir vilināt lasītāju, kurš "neko no filosofijas nesaprot", soli pa solim tomēr brist aizvien dziļāk filosofijas ūdeņos, un, kas zina, varbūt pat iemācīties tajos brīvi peldēt. Mēs ceram, ka "Tvērums" kalpos kā atgādinājums, ka filosofija nav apstājusies un ka tā nav tikai nišas lieta, kas pieejama šauram cilvēku lokam. Filosofija ir pieejama visiem, kuri nebaidās palūkoties uz pierasto no neordināra skatiena, jebkuram, kurš gatavs palīst "zem ādas" acīmredzamajam, jebkuram, kurš tiecas izprast pasauli viņam apkārt." tā vēsta izdevuma literārā redaktore Elīna Rībena.

Žurnāla atklāšana notiks 26. februārī, un atklāšanas dienā plānoti vairāki pasākumi, tai skaitā vakara diskotēka aplikācijā "Zoom". Plašāka informācija – "Tvēruma" "Facebook" profilā.

Žurnālus pasūtīt no biedrības "Tvērums" varēs, sākot ar 26. februāri, aizpildot šo anketu.