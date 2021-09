Pieminot mūziķi Matīsu Runtuli, tapusi multimediāla izrāde 'Šī mīlestība nepārdodas'

Sporta 2 radošajā kvartālā 15. septembrī pirmizrādi piedzīvos jauna multimediāla izrāde "Šī mīlestība nepārdodas", kas tapusi pieminot pāragri aizgājušo producentu, mākslinieku un mūziķi Matīsu Runtuli (1991-2020).

Kā "Delfi" informē izrādes producente Sanita Tauriņa, multimediālo izrādi veido radošā komanda un projekts "DIVI 9".

"DIVI 9" dalībnieki kopīgi izvēlējušies 13 Matīsa Runtuļa skaņdarbus, no kuriem vairāki izrādē būs dzirdami arī dzīvajā izpildījumā. Skanēs Mr.Myster (Matīsa Runtuļa alter ego) solo projekta kompozīcijas, kā arī ar laikabiedriem kopīgi radītais no grupu "Black Apple Market", "Northern C", "Grupa Truppa" un "NOTinghila" repertuāra. Mūziku izrādē spēlēs draugi un radošie biedri Toms Poišs, Miķelis Putniņš, Elza Rozentāle, Matīss Repsis, Pauls Ķierpe. Izrādes režisors – Viktors Runtulis.

"Daloties pārdzīvojumā draugu starpā, mēs kļuvām atklātāki kā jebkad, ieklausījāmies savos dvēseles dziļumos un ieraudzījām, ka notiekošajam ir daudz plašāks mērogs. Ir pēdējais laiks pievērsties būtiskajam, būt atklātiem un uzmanīgiem pret sevi un saviem līdzcilvēkiem," stāsta viena no projekta iniciatorēm, māksliniece Marta Mēness.

"Multimediāla izrāde "Šī mīlestība nepārdodas" ir iespēja sevi ne tikai izklaidēt, bet arī aizskart dziļākas dvēseles stīgas, kuras nemanot, bet trokšņaini skan tepat mums blakus. Tā nebūs klasiska teātra izrāde - netiks lietotas verbālas izpausmes, mākslinieki sarunāsies laikmetīgās dejas, cirka akrobātikas, mūzikas un abstraktu vizuālu vēstījumu valodā. Multimediālās mākslas princips, kas paredz daudzu spēlētāju vēlmi un spēju komunicēt vairākos uztveres līmeņos," vēsta izrādes veidotāji.

Režisors Viktors Runtulis izrādi konceptuāli veido kā abstraktu dzīves telpas atspoguļojumu, kā "spēles laukumu, kurš vēsta par mūsu dvēseles centieniem pielāgoties mūsdienu dzīves robežām – kvadrātam, kur tā nemitīigi svārstās un balansē starp esošo un vēlamo. Tomēr, par spīti pretestībām, dvēsele dzīvo un mīl līdz nāvei. Un izrādās – arī pēc tam."

Nedēļa no 15. līdz 21. septembrim Sporta 2 kvartālā būs vairāki tematiskie notikumi – katru dienu no pulksten 12 līdz 18 ikvienam interesentam gidu pavadībā būs iespēja apmeklēt audiovizuālu mediju izstādi "Māksla garākai dzīvei", savukārt vakaros īpaši izveidotajā teātra zālē varēs noskatīties multimediālo izrādi ""Šī mīlestība nepārdodas"

Izrādes apmeklētājiem būs iespēja aplūkot izstādi stundu pirms un arī pēc izrādes.

Izstāde būs vairāk nekā 10 mākslinieku koletīva audiovizuālu mākslas darbu ekspozīcija, kas radīta īpaši šim notikumam. Autori reflektēs par projekta "DIVI 9" tēmām, piedāvājot skatītājiem jaunas – garākas dzīves pieredzes. "Māksla kā meklējumu ceļš, kas sniedz iespēju interaktīvi eksperimentēt ar telpu, vidi un uztveri, tā pat kā paši mākslinieki bieži vien eksperimentē ar savu dzīvi, meklējot jaunus veidus kā dzīvot, redzēt un domāt," raksta izstādes veidotāji.

Audiovizuālo mediju izstādi "Māksla garākai dzīvei" producē biedrība "ASTE. Art, Science, Technology, Education" (aste.gallery), kuras pamata darbība ir organizēt reģionālus un starptautiskus kultūras un izglītojošus pasākumus mediju un skaņas mākslas jomās, kā arī producēt jaunus mākslas darbus.

Kā informē projekta veidotāji, jau pavisam drīz tiks izziņota tematiskās nedēļas programma, kuras laikā norisināsies arī meistardarbnīcas, performances un elektroniskās mūzikas koncerts.

"Kamēr valsts sektors un mentālās veselības aprūpes jomas speciālisti meklē risinājumus savā nozarē un cīnās ar pamatīgām sekām, māksla ir spēcīgs instruments, kas izpratni šai problemātikai var veidot emocionālos līmeņos, cenšoties aizsnigt tās cēloņus. Tieši emocionālie līmeņi ir tie, kurus ir būtiski sakustināt, lai mēs ātrāk tiktu uz priekšu – atcerētos dvēseles vērtības, kļūtu apzinātāki pret sevi un līdzilvēkiem, pievērstos tam, kas ir patiesi svarīgs. Emocionālā inteliģence ir svarīga atslēga šim procesam un mums, māksliniekiem, tai ir piekļuve," saka Marta Mēness.

Sekot līdzi projekta "DIVI 9" notikumiem var mājaslapā www.projektsdivi9.lv, kā arī sociālo mediju platformās.

Radošajā komandā darbojas arī horeogrāfi Dmitrjs Gaitjukevičš un Elīna Gaitjukeviča, scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš, gaismu mākslinieks – Niks Cipruss, video mākslinieki – Fricis Kalvelis, Anna Meldrāja. Gaisa horeogrāfijas tehniskais nodrošinājums – Indulis Sverns. Producenti – Sanita Tauriņa, Marta Mēness.

Izādes garums – 90 minūtes. Bez starpbrīža. Izrādē tiks izmantos stroboskops.Izrādi iesaka personām no 16 gadu vecuma.

Izrādes:

15. septembrī, ieeja no pulksten 18 (izstāde), izrāde no pulksten 19 līdz 20.30

16. septembrī, ieeja no pulksten 18 (izstāde), izrāde no pulksten 19 līdz 20.30

17. septembrī, ieeja no pulksten 17 (izstāde), izrāde no pulksten 18 līdz 19.30

18. septembrī, ieeja no pulksten 17 (izstāde), izrāde no pulksten 18 līdz 19.30

Izrādes producenti informe, ka 15., 17., un 18. septembrī pasākums ir plānots apmeklētājiem tikai ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu. Savukārt izrādi 16. septembrī aicināts apmeklēt gan personas ar Covid-19 sertifikātiem, gan personas ar negatīvu Covid-19 testu. Biļetes iepriekšpārdošanā šeit.

Kā uzsver izrādes veidotāji, šim projektam ir tikai un vienīgi sociāls un kulturāls raksturs un tajā nav nodoma gūt peļņu vai veidot publicitāti citiem, ar to nesaistītiem mērķiem. Multimediāla izrāde "Šī mīlestība nepārdodas" ir pirmais projekta "DIVI 9" solis pretī virsmērķim – kā raksta projekta pārstāvji, "mākslas valodā izgaismot un pievērst uzmanību garīgās veselības un atkarības problemātikai Latvijā, tādējādi kliedējot stigmu, mazinot aizspriedumus un veicinot emocionālo inteliģenci sabiedrībā."