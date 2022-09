Rīgā uzstāsies leģendārais britu komiķis, bijušais 'Monty Python' dalībnieks Džons Klīzs

Piektdien, 9. septembrī, VEF Kultūras pilī uzstāsies talantīgais britu komiķis Džons Klīzs ar šovu "Last Time to See Me Before I Die", portālu "Delfi" informēja rīkotāji. Klīzs savulaik bijis vadošais dalībnieks komiķu apvienībā "Monty Python", kas tiek atzīta par vienu no visu laiku ietekmīgākajām komēdijas aktieru trupām.

Klīzs pasaulē ir zināms ar savu melno angļu humoru, tāpēc tas, ka viņa izrādes nosaukums ir “Pēdējā iespēja mani redzēt, pirms mirstu”, nav pārsteigums. Viņam arvien biežāk tiek piešķirts modernās komēdijas krusttēva tituls. 82 gadu vecumā Klīzs jau vairākas reizes ir izteicis vēlmi doties pensijā, taču asais komiķa prāts un vēlme kritizēt sabiedrībā valdošo absurdu joprojām liek aktierim kāpt uz skatuves un smīdināt tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.

Sākotnēji izrāde tika plānota 2020. gada maijā, taču pandēmijas dēļ tā vairākkārt pārcelta. "Comedy Latvia" vadītājs Edgars Žukovskis skaidro, ka par atceļšanu Klīzs pat nevēlējās neko dzirdēt. Baltijas valstis komiķim ir tuvas, tāpēc pēc kārtējās kalendāru pārplānošanas Džona Klīza šovs beidzot ir ieradies.

Organizatori piebilst, ka iegādātās biļetes uz sākotnējo izrādi 2020. gadā ir derīgas pasākumam 9. septembrī VEF Kultūras pilī. Pēc ierašanās skatītājiem tiks nodrošināta iespēja veco biļeti apmainīt pret jaunu, kas norādīs līdzvērtīgas sēdvietas VEF Kultūras pils zālē.