RIXC rīko virtuālu mākslas un radošuma ideatonu par klimata pārmaiņām

Piektdien, 26. martā, pulksten 13 tiešsaistē – "Zoom" platformā Jauno mediju kultūras centrs RIXC rīkos ideatonu "Klimata pārmaiņas, māksla un izolācija", kas norsināsies projektā "Augmentētā Eiropa | AUGE".

Kā informē organizatori, AUGE ideatonu sērija ir īsa, intensīva, darba semināram līdzīga pieredze, kurā tiek meklētas inovatīvas idejas par sabiedrībā aktuālām tēmām. AUGE Rīgas ideatona dalībnieki tiešsaistes diskusijās un radošajās darbnīcās atklās mākslas un radošuma lomu klimata pārmaiņās, mākslā un izolācijā, koncentrējoties uz to, kā pandēmijas situācija ir ietekmējusi klimata aktīvismu.

RIXC ideatonā dalībniekiem būs iespēja klausīties lekcijas par mākslu, radošumu un DIY (dari pats) kultūru, aktuālu ekoloģisko un sociālo izaicinājumu kontekstā, kā arī piedalīties mākslinieku radošajās darbnīcās, kur varēs iemācīties kā veidot "baktēriju baterijas", kurās elektrību ražo dubļos dzīvojoši mikroorganismi; izzināt eksperimentālus veidus kā veidot radošus fotogrāfiju darbus bez kameras vai foto filmiņas un atklāt "Dari pats" kultūru mūsu ikdienas dzīvē un kā veidot "ilgtspējības robotus".

Dalībai ideatonā ikvienu interesentu aicinām pieteikties līdz 22. martam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Viena no ideatona lektorēm - māksliniece un mākslas koučs Lina Kusaite no Beļģijas akcentēs vietējos, varbūt pat sen piemirstus augus un dārzeņus, to audzēšanu dārzos. Tādā veidā ikviens var radīt katras valsts "augu karalisti", kurā tiek nodotas zināšanas un praktiskās audzēšanas prasmes nākošajām paaudzēm, kas būtiski samazinātu esošo dabas un cilvēces atsvešināšanos.



Jauno mediju māksliece un kuratore Rasa Šmite tuvāk pastāstīs tieši par mākslas pētniecības spējām klimata pārmaiņu "lasītprasmē". Savukārt jauno mediju māklsiniece Maija Demitere iepazīstinās ar īpaši radītiem mini-akvaponikas dārziem - veidiem, kā ikviens var audzēt pārtiku, kas samazina laika un resursu ieguldījumu.

"Sociālās distancēšanās laikā, mājsēde un izolācija rada jaunus un unikālus izaicinājumus klimata pārmaiņu aktīvismam. Mūsu ikdiena ir negaidīti izmainījusies un to pārslogo "Zoom" tikšanās un tiešsaistes lekcijas, kamēr ekoloģiskos jautājumus ir aizēnojusi mūsu dzīve pie datoru ekrāniem. Taču sociālā distancēšanās nav sinonīms sociālajai izolācijai. Pašlaik, vairāk kā jebkad agrāk, mākslinieciskā domāšana, radošums un "dari pats" pieeja var parādīt jaunus veidus, kā strādāt, mācīties un komunicēt ar citiem," raksta organizatori.

RIXC organizētā ideatona mērķis ir radīt telpu diskusijām par to, kā māksla, kreativitāte un digitālās tehnoloģijas varētu tikt izmantotas, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņu jautājumiem un veidotu zaļāku un ilgtspējīgāku Eiropu. Šajā ideatonā tiks atklāti radoši alternatīvie veidi un pieejas, kā radīt vīziju par nākotni, kas būtu balstīta "ekosistemātiskajā" perspektīvā, proti, kas būtu ne tikai sociāli iekļaujoša, bet tajā ietilptu gan cilvēki, gan citas dzīvās radības, atklājot Zemes līdzpastāvēšanas (terrestrial co-existence) jēdzienu (Latūrs) un "dabas kultūras" (Haravejs), kas liek aizdomāties, ka kultūru nekad nebūtu bijis nepieciešams nošķirt no dabas…

Vācijas jaunie mākslinieki Morics Šotmillers un Efrens Trevisans (Moritz Schottmüller and Efren Trevisan) radošajā darbnīcā demonstrēs kā izgatavot "baktēriju baterijas", kurās elektrību ražo mikroorganismi, kas dzīvo dubļos. "Mikrobu degvielas šūnas" (MFC) ir novatoriska jaunās paaudzes biotehnoloģija, kas ķīmisko enerģiju pārvērš elektriskajā, izmantojot mikroorganismus – baktērijas no dīķiem un citiem neattīrītiem ūdeņiem. Dalībniekiem būs iespēja būvet baterijas no mājās pieejamām lietām un diskutēt par tādām tēmām kā atjaunojamie resursi un elektrības patēriņš klimatu pārmaiņu un pandēmijas apstākļos.

Jaunā māksliniece Kristīne Krauze-Slucka (demo) radošajā darbnīca iepazīstinās ar unikālu vēsturisku paņēmienu, kā veidot "gaismas attēlus" bez kameras vai foto filmas. Māksliniece izmantos krāsaino fotoķīmiju, lai radītu un attīstītu analogās krāsainās fotogrāfijas un apspriestu analogās fotogrāfijas estētiku prestatā pret digitālo, apskatot ietekmi uz vidi jautājumā par ūdens un augsnes piesārņojumu, ko rada attēlu attīstīšanas process.

Mākslinieku Maijas Demiteres un Rohīra Župēna (Rogier Jupijn) vadītajā darbnīcā dalībnieki varēs iepazīties ar jaunākajām DIY (dari pats) tehnikām, kuras var izmantot mājsēdes apstākļos. Maija un Rohīrs parādīs kā būvēt pašiem savu "akvaponikas sistēmu" – pašpietiekamu dārzniecības sistēmu, ko var uzstādīt pat paša guļamistabā, kā arī "ilgstspējības robotus" (izmantojot digitālās prototipēšanas instrumentus, sensorus un mikroelektroniku – Arduino un Raspberry Pi tehnoloģijas), kas spēj sajust, novērot un sarēķināt cik daudz tu izaudzē un apēd, un kurus var izmantot dažādos iespējamos veidos.

Ideatons norisināsies starptautiskā "AUGE | Augmentētā Eiropa" projekta ietvaros, ko organizē MEET Mediju mākslas centrs Milānā, Public Art Lab Berlīnē, MADE Group Grieķijā, kā arī RIXC centrs Latvijā. Ar šādu mērķi tiks organizēti četri ideatoni Milānā, Berlīnē, Rīgā un Salonikos - no 2020.gada oktobra līdz 2021. gada maijam - iesaistot vairāk nekā 140 jauniešu katrā no tiem. Katrs ideatons fokusēsies uz kādu Eiropai aktuālu problēmu, lai tādējādi satuvinātu Eiropas pilsoņus un veicinātu aktīvu iesaisti kopīgā vīzijā, digitālo tehnoloģiju un digitālās jaunrades izmantošanu aktīvismā, kā arī sekmētu jauniešu līdzdalību diskusijās par Eiropas nākotni, ļaujot dalīties ar novatoriskām idejām.