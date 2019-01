Rojā atklās jaunu brīvdabas estrādi – vasaras koncertzāli jūras krastā

2019. gada vasarā tiks atklāta jauna kultūras un mākslas pasākumu norises vieta – Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle, kas atradīsies dažu metru attālumā no jūras krasta, portālu "Delfi" informē koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Madara Aizgrāve.

Rojas brīvdabas estrāde, kas apmeklētājiem būs atvērta no maija līdz septembra beigām, būvēta kā atvērta tipa būve ar jumta segumu visā tā garumā. Līdz ar to, pasākumi estrādē varēs notikt visas vasaras garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem.

"Ņemot vērā, ka Rojā ir bagātīga kultūras dzīve, moderna brīvdabas estrāde ir nepieciešamība. Tāpat tā ir daudzu novadnieku ilgi lolots sapnis, kas pavisam drīz tiks pārvērsts realitātē. Manuprāt, jaunajai brīvdabas estrādei ir milzīgs potenciāls kļūt par novadnieku un viņu viesu iecienītu kultūras brīvdienu galamērķi," atklāj Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

Estrādes skatītāju zonā būs pieejamas 1000 sēdvietas un 1000 stāvvietas. Rojas brīvdabas estrādes pirmajās desmit skatītāju rindās paredzēti soli ar atzveltnēm, pārējās – tikai soli. Personām ar īpašām vajadzībām sēdvietas paredzētas pirmajā rindā. Skatītāju stāvvietas ieplānotas estrādes sānu malās.

Plānots, ka Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle būs Ziemeļkurzemes kultūras pasākumu centrālā vieta vasaras sezonā, kurā kultūras cienītājiem tiks piedāvāti ne tikai kultūras profesionāļu radīti pasākumi, koncerti, izrādes un performances, bet arī Ziemeļkurzemes amatierkolektīvu radīti svētki.

"Rojas brīvdabas estrādē vēlamies radīt daudzpusīgu vasaras kultūras programmu, kas būtu interesanta ikvienai vecuma grupai. Vēlamies, lai nākotnē Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles skatuve kļūst par vienu no pirmajām vietām, kur tiek izrādītas jaunākās brīvdabas izrādes, latviešu mūziķu koncertprogrammas, citi kultūras un mākslas pasākumi, kā arī uzstātos mūziķi no citām valstīm," Rojas brīvdabas estrādes plānus ieskicē Aizgrāve.

Ar laiku Rojas brīvdabas estrādē par tradīciju varētu kļūt Ziemeļkurzemes dziesmu un deju svētki un Ziemeļkurzemes amatierteātru festivāls. Estrāde ir atvērta dažādu mūzikas un mākslas festivālu, televīzijas pasākumu piedāvājumiem.