Salāpīta zeķe kā mākslas darbs. Latviešu dizaineri un amatnieki Milānā un Sabilē

Šobrīd, kad nopirkt jaunas lietas ir vieglāk nekā salabot vecās, ielāpam ir pavisam cita vērtība. Tā uzskata Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), kas kopā ar amatniekiem no Siguldas novada pērn veidoja stendu starptautiskajai Milānas dizaina mesei. Zeķes, daudzu paaudžu prasmes un siltās bērnības atmiņas saraudināja izstādes apmeklētājus, tāpēc tā šobrīd ceļo pa pasauli, nupat atvērta Talsu novadā.

Astoņas dažādu paaudžu sievietes šobrīd Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā rada un lāpa zeķes. Izstādes vidū. Autoru veidotais koncepts ir par pasaules lāpīšanu, rūpēm, saglabāšanu un tālāk nodošanu jeb ideju "ja vēlies salāpīt pasauli, sāc lāpīt zeķes".

Izstāde sadalīta divās daļās. Tās vidū ir milzu instalācija, kas sastāv no aptuveni sešiem vai septiņiem simtiem zeķu, ko kopā ar stāstiem ziedojuši cilvēki no dažādām Latvijas vietām. Zilā krāsa simbolizē okeānu un pasaules karti. "Šī zeķe kļuva par simbolu cilvēka dzīvei, darbiem, pieredzei, mūža laikā iegūtajām prasmēm. Tā kļuva par tādu universālu valodu, ar kuru var sarunāties ar dažādu tautu cilvēkiem. To mēs uzzinājām Milānā," saka Ieva Krūmiņa, LMA tekstilmākslas katedras vadītāja.