Tiks saglabāta Rīgas pils restaurācijas darbu laikā atrastā hipokausta krāsns

Turpinoties rekonstrukcijas darbiem Rīgas pils senākajā – kastelas – daļā, izņemot koka starpstāvu pārsegumu, atjaunots tajā esošās kapelas iepriekšējais plašums, kā arī notiek Remtera zāles griestu atjaunošanā tās senajā augstumā. Vakardien, 22.septembrī, Rīgas pils atjaunošanas padome lēmusi par risinājumu šā gada pavasarī atklātās hipokausta krāsns saglabāšanai, portālu "Delfi" informēja VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārstāve.

Šobrīd norisinās Rīgas pils atjaunošanas darbi abās pils atjaunošanas darbu kārtās. To ietvaros, izņemot starpstāvu pārsegumus gan kapelā, gan Remtera zālē - tiek atjaunots vēsturiskais griestu augstums. Kapelā pārsegums jau ir izņemts, atjaunojot tās iepriekšējo veidolu, taču Remtera zāles atjaunošanas darbos ir atklāts, ka būs nepieciešami papildus drošības risinājumi zāles sienā iemūrēto kolonnu un vēsturisko konstrukciju noturības garantēšanai.

Paralēli iepriekš minēto starpstāvu pārsegumu izņemšanai un papildus drošības pasākumiem konstrukciju stiprināšanai, tiek meklēti iespējami labākie tehnoloģiskie risinājumi, lai tās vēsturiskajā vietā saglabātu šopavasar arheoloģijas darbos atrasto 600 gadus seno karstā gaisa jeb hipokausta krāsni. Risinājums paredz savienot atradumu ar projektā plānoto liftu, tādejādi padarot visu pils ekspozīciju maksimāli pieejamu ikvienam muzeja apmeklētājam.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs norāda: “Mēs rūpīgi izturamies pret ikvienu atklājumu, pils kastelas daļas atjaunošanas projekts ir atklājumiem bagāts un tehniski sarežģīts. Ticu, ka sadarbojoties ar būvnieku, arhitektiem un kultūras mantojuma saglabāšanas ekspertiem, radīsim labāko risinājumu vēstures liecību saglabāšanai un padarīsim tās pieejamas ikvienam muzeja apmeklētājam nākotnē. Ja darbu gaitā atklāsies jaunas vēstures liecības, būs jābūt elastīgiem risinājumos.”

Atbilstoši atklātajam, Rīgas pils padomes atjaunošanas padome nolēma pārprojektēt lifta novietni tā, lai apmeklētājiem no pagrabstāvā būtu iespējams sasniegt pirmo stāvu. Pārprojektēšana ļaus saglabāt seno hipokausta krāsni tās sākotnējā vietā un nodrošināt gan tās apskati gan telpu pieejamību. Pils atjaunošanas trešajā kārtā vēl papildus tiks izveidots arī pacēlājs, kas ļaus savienot pils pagrabstāvu ar pirmo un otro stāvu.

Rīgas pils uzraudzības padomes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Ojārs Spārītis: “Mēs apspriedām vairākus projektētāju piedāvātos variantus un pieņēmām optimālāko izvēli. Izvēlētais risinājums nozīmē izveidot tādu muzeja apskates maršrutu, lai no pacēlāja, kas tiks izbūvēts trešajā kārtā, ikviens apmeklētājs, arī tie, kuriem ir grūtības pārvietoties, varētu nokļūt līdz liftam.”

Jau ziņots, ka VNĪ sadarbībā ar būvniecībā iesaistītājām pusēm ir apņēmušies Rīgas pils vecāko daļu jeb kastelu atvērt sabiedrībai pakāpeniski – pa kārtām. Šobrīd tiek atjaunota pirmā daļa no apjomīgā Rīgas pils konventa (kastelas) ēkas pārbūves projekta, kura atdalīta atbilstoši valsts budžeta iespējām, lai Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pilī varētu sākt iekārtot daļu no sabiedrībā ilgi gaidītās Latvijas vēstures ekspozīcijas 2024. gadā.

Kopējā Rīgas pils Kastelas būvprojekta platība ir 11,9 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem pašlaik tiks atjaunoti 6,7 tūkstoši kvadrātmetri, no kuriem 4,4 tūkstoši tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5,2 tūkstoši kvadrātmetru I un II kārtā netiek atjaunoti – to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās. Rīgas pils Kastelas atjaunošana tiks veikta pēc PS "Rīgas Pils Kastelas projekts" izstrādātā būvprojekta arhitekta Reiņa Liepiņa vadībā. Rīgas pils Kastelas I un II kārtas būvdarbus veic AS "LNK Industries", ar ko noslēgts līgums par 12,43 miljoniem eiro (bez PVN). Kamēr pilī notiek būvdarbi, sabiedrībai ir iespēja virtuāli 3D tūrē izstaigāt būtiskākās topošās atjaunotās pils daļas telpas video.