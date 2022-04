Jau pirmajās dienās pēc Krievijas noziedzīgā iebrukuma Ukrainā Rietumu intelektuālās domas pārstāvjiem kļuva skaidrs, ka šis militārais konflikts varētu kļūt par kārtējo lielo pagrieziena punktu tajā, kā mēs kā sabiedrība(s) vērojam un reaģējam uz šāda mēroga globāliem satricinājumiem. Vai un kā Ukrainas karš, kuru vairāki ietekmīgi Rietumu mediji jau nodēvējuši par "pasaulē pirmo "TikTok" karu", varētu mainīt mūsu izpratni par karu? Vai arī tas vienkārši padarīs mūs par nesātīgiem "kara pornogrāfijas" patērētājiem, kā 21. gadsimta sākumā brīdināja franču filozofs Žans Bodrijārs?

Tikai nedēļu pēc invāzijas sākuma, 3. martā, "The New Yorker" publicēja Kaila Čaikas rakstu "Skatoties pasaulē pirmo "TikTok karu"", visai tieši uzsverot minētās sociālās platformas nozīmi kara informācijas apritē. Pēc Čaikas novērojuma, kara sākumu iezīmēja divas lietas – miruša krievu karavīra foto uz laikraksta "Times" vāka un "TikTok" video ar raķešu lietu pār Kijivu 24. februāra rītā, fonā zīmīgi skanot "MGMT" dziesmai "Little Dark Age". Tas, protams, nenozīmē, ka tieši "TikTok" ir izšķiroša loma – tikpat labi šo konfliktu varētu nokristīt arī par pirmo "Telegram" karu, kā to nedēļu vēlāk norāda "The Atlantic" autore Keitlina Tifanija rakstā "Mīts par pirmo "TikTok" karu".