Ventspils koncertzāli 'Latvija' atklās jūlija beigās

2019. gada 25. jūlijā Ventspilī svinīgi tiks atklāta jaunā akustiskā koncertzāle "Latvija", tādejādi svinot 100. gadadienu kopš Ventspilī de facto tika nodibināta neatkarīga Latvija, portālu "Delfi" informē SIA "Kurzemes filharmonija" pārstāvji.

Jaunās ēkas telpās darbosies koncertzāle "Latvija", Ventspils mūzikas vidusskola, Bērnu mūzikas skola un Mūzikas bibliotēka.

Ēkas Lielajā zālē, kur paredzētas 600 skatītāju vietas, atradīsies arī koncertzāles lepnums – divi pasaules līmenī unikāli mūzikas instrumenti. Pirmais no tiem ir manuālās akustiskās koncertērģeles, kas tapušas uzņēmumā "Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG" Vācijā. Savukārt otrais ir šobrīd pasaulē lielākās vertikālās koncertklavieres, kas izgatavotas latviešu izcelsmes klavierbūves meistara Dāvida Kļaviņa uzņēmumā "Klavins Piano Manufaktura Kft" Ungārijā. Lai nodrošinātu teicamu skaņas kvalitāti, akustiskās pārbaudes koncertzālē "Latvija" veikuši speciālisti no Vācijas, kas snieguši izcilu profesionālo atzinumu.

Ēkā iebūvētas 13 dažādas energoefektivitāti paaugstinošas tehnoloģijas, kuru darbību nodrošina gan ilgtspējīgas būvniecības, gan videi draudzīgu un ilgmūžīgu materiālu pielietojums. Koncertzāles projekta autors ir vācu arhitekta Deivida Kuka birojs "Haascookzemmrich Studio 2050". Būvniecības darbi tika uzsākti 2017. gada februārī un šobrīd tuvojas noslēgumam.