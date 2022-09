VNĪ sola iespējami ātru risinājumu Valmieras teātra vajadzībām ziemas sezonā

Patlaban ir atrastas papildu pagaidu mēģinājumu telpas Valmieras drāmas teātra vajadzībām, šīs un nākamās nedēļas laikā tiks rasti pagaidu risinājumi siltuma nodrošināšanai un meklētas iespējas, kā nodrošināt teātra darbības nepārtrauktību arī ziemas sezonā, portālu "Delfi" informēja VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VDT kolektīvs var papildus izmantot 307,6 kvadrātmetru lielas telpas Rubenes ielā 44, Valmierā. Tāpat VNĪ kopā ar citām iesaistītajām pusēm meklē risinājumus, kā nodrošināt siltumu telpās teātra personālam un skatītājiem, ja VDT nolems turpināt izrādes Apaļajā zālē arī ziemas sezonā. Šim nolūkam VNĪ plāno nodrošināt 43 dažādas sildierīces – pūtējus, infrasarkanos sildītājus, utt. Vienlaikus tiek risināti arī citi ar cilvēku uzturēšanos saistīti jautājumi.

"VNĪ izprot, cik svarīga teātra kolektīvam un arī Valmieras pilsētai ir savlaicīga rekonstrukcijas pabeigšana, tādēļ patlaban vienlaikus meklējam risinājumus, kā teātrim palīdzēt un kā turpināt iesāktos renovācijas darbus. Mēs augstu novērtējam VDT kolektīva apņemšanos turpināt izrādes teātra ēkas Apaļajā zālē, tādēļ meklējam iespējami labākos risinājumus laika periodam, kamēr risinās būvdarbi. Jāņem vērā, ka renovācija šobrīd notiek daudz plašākā mērogā nekā sākotnēji tika iecerēts. Piemēram, pēc pamatu atsegšanas faktiskā situācija būtiski atšķīrās no tās, kas fiksēta ēkas dokumentācijā, tostarp vairākām ēkas sienām nebija izbūvēti pamati. Tas bija jārisina, jo mēs strādājam kvalitatīvi un rūpējoties par ēkas nākotni. Iespējami labākā risinājuma atrašana šobrīd ir mūsu prioritāte, tādēļ paveiksim to maksimāli ātri. Tā, kā tas mums ir izdevies citos lielajos nacionāla mēroga projektos, piemēram, JRT, Rīgas pils atjaunošanā," uzsver Griškevičs.

Valmieras drāmas teātra ēkā līdztekus sākotnēji paredzētajiem energoefektivitātes risinājumiem (siltināšanai, durvju, logu nomaiņai, ventilācijas un apkures sakārtošanai) notiek arī konstrukciju pastiprināšana un izbūve, tiek novērstas neatbilstības ugunsdrošības jomā, pārbūvēti inženiertīkli, veidoti risinājumi apmeklētāju un darbinieku plūsmu nodalīšanai. Tāpat VDT ēka iegūs mūsdienīgu arhitektonisko risinājumu.

Patlaban VNĪ izskata vairākus variantus sarunās ar līdzšinējo būvnieku – pilnsabiedrību "SBSC", taču likuma normas un gādīga saimnieka pozīcija neļauj maksāt vairāk nekā ir pamats to darīt. VNĪ ir apņēmības pilns panākt kādu risinājumu tuvāko nedēļu laikā.

Būvnieka "SBSC" ieskatā kompensējamais sadārdzinājums ir 3,8 miljoni eiro (ar PVN), kā arī nepieciešami 0,6 miljoni eiro papildu finansējums būvlaukuma uzturēšanai. "SBSC" iesniegtie projekta aprēķini un pamatojums, kā arī iesniegtie dokumenti pilnībā neapliecina pieprasītā sadārdzinājuma pamatotību darbaspēka izmaksām sadārdzinājuma, kā arī būvlaukuma uzturēšanas izmaksu sadārdzinājuma cēlonisko saistību ar Krievijas agresiju Ukrainā.

VNĪ projekta sadārdzinājumu vērtē atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2022. gada 30. jūnijā publicētajām vadlīnijām "Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai sakarā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā grozījumu veikšanai spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību". Vadlīnijas paredz konkrētu metodiku būvmateriālu sadārdzinājuma aprēķināšanai, savukārt sadārdzinājums citās komponentēs ir pamatojams, būvdarbu veicējam iesniedzot pierādījumus gan pašam sadārdzinājumam, gan arī tā cēloniskajai saistībai ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā un tās izraisītajām sekām.

Neskatoties uz darbu gaitā radušos situāciju, VNĪ ir apņēmības pilns pabeigt Valmieras Drāmas teātra ēkas rekonstrukciju pienācīgā kvalitātē un iespējami ātrākos termiņos, lai nākamā gada beigās Valmieras teātra kolektīvs varētu atsākt pilnvērtīgi darboties atjaunotajās telpās.

Valmieras Drāmas teātra ēkai tiks paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota energovadība, teātra darbiniekiem nodrošināta komfortablāka darba vide, izbūvēta jauna "black box" zāle, kā arī uzlabota vides pieejamība. Patlaban ir veikti praktiski visi nepieciešamie demontāžas darbi un notiek ēkas konstrukciju pastiprināšanas darbi, tajā skaitā ir nostiprināti esošie ēkas pamati un izbūvēti jauni, tāpat nostiprināta sekantes siena pie rātes upītes gravas. Noslēgumam tuvojas arī divu kāpņu telpu izbūve. Jau iepriekš tika veikta inženiertīklu demontāža, tostarp ir demontēta esošā apkures un kanalizācijas sistēma.

Plānotās VDT projekta izmaksas ir 9,7 miljoni eiro (kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes u.c. izmaksas), no tām būvniecības izmaksas – 7,6 miljoni eiro (ar PVN). VDT pārbūve daļēji tika finansēta no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Kopējais plānotais ERAF finansējums ir 4,5 miljoni eiro, no tiem līdz augustam iztērēti 0,44 miljoni eiro, pārējos līdzekļus plānots apgūt 2023. gada laikā.