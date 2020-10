101 gada vecumā mirusi Disneja Sniegbaltītes modele Mārdža Čampione

Šā gada 21. oktobrī 101 gada vecumā mirusi dejotāja un mūziklu aktrise Mārdža Čampione (1919–2020). Viņa pazīstama arī kā animācijas klasiķa Volta Disneja slavenās filmas "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" galvenās varones Sniegbaltītes modele, raksta ārvalstu mediji.

Mārdža Čampione, īstajā vārdā Mārdžorija Seleste Belčere, pasaulē nāca 1919. gada 2. septembrī Holivudā. Viņas tēvs bija pazīstams deju un baleta skolotājs Ernests Belčers, kurš bija labos draugos ar Voltu Disneju. Tieši šī iemesla dēļ Mārdžorija jau kopš pusaudzes vecuma strādāja kā modele Volta Disneja studijas māksliniekiem, lai filmu tēli izskatītos pēc iespējas realistiskāki.

Viņas kustības un sejas panti ir pamatā tam kā izskatās Sniegbaltīte Volta Disneja studijas pirmajā pilnmetrāžas animācijas filmā – "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937).

Jau kopš 14 gadu vecuma jaunā dejotāja divas dienas mēnesī strādāja Volta Disneja studijā, par to saņemot 10 ASV dolāru dienā. Viņa bijusi modele animācijas tēlu radīšanai arī tādām Disneja studijas klasiskajās filmām kā "Pinokio", "Fantāzija" un "Dambo".

50. gados Mārdža Čampione kopā ar savu dzīvesbiedru un deju partneri Goveru Čampionu filmējās studijas "Metro-Goldwyn-Mayer" mūziklos, Brodvejas iestudējumos un televīzijas šovos.

1975. gadā Čampione saņēma "Emmy" balvu par horeogrāfiju TV filmai "Queen of the Stardust Ballroom".

Dejotaja un aktrise mirusi savās mājās Losandželosā.