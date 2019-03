Pirmdien, 25. martā, 76 gadu vecumā miris eksperimentālā popa ikona Skots Vokers, ziņo mūzikas medijs NME.

Viņa nāvi apstiprināja "4AD" ierakstu kompānija, kas nodēvēja viņu par "neapšaubāmi oriģinālu solo mākslinieku, producentu un komponistu".

"No tīņu elka līdz kulturas ikonai, Skots nākamajām paaudzēm atstāj neparastu muzikālo mantojumu. Viņš bija izcils vārdu autors ar lielisku balsi. Viņš bijis viens no visvairāk godājamiem mūslaiku inovatoriem un radošu muzikālu risinājumu meistariem, kura ietekme uz citiem māksliniekiem ir plaši zināma," vēstīts ierakstu kompānijas paziņojumā.

Par Skota Vokera aiziešanu sociālajos tīklos sēro daudzi nozares profesionāļi, tostarp Braiens Īno un Toms Jorks.

"Tik ļoti skumji dzirdēt, ka Skots Vokers devies mūžībā. Viņam bija liela ietekme uz "Radiohead" un mani pašu, parādot man, kā es varētu izmantot savu balsi un vārdus. Satiku viņu reiz "Meltdown" ierakstu studijā, tik jauks un patīkams savrupnieks. Viņš pietrūks," Jorks raksta savā "Twitter" kontā.

