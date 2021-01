Miris par slepkavību notiesātais mūzikas producents Fils Spektors

81 gada vecumā ieslodzījumā ASV miris leģendārais mūzikas producents Fils Spektors, kurš izcieta mūža cietumsodu par slepkavību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spektors miris sestdien, 16. janvārī, cietuma slimnīcā Kalifornijas štata Stoktonā, teikts Kalifornijas sodu izpildes departamenta paziņojumā.

Producenta meita pavēstījusi, ka Spektora nāvi izraisījušas Covid-19 komplikācijas, ziņo ASV mediji. Inficēšanās ar jauno koronavīrusu Spektoram tika diagnosticēta decembrī.

2009. gadā tiesa atzina Spektoru par vainīgu 2003. gadā notikušajā aktrises Lanas Klārksones slepkavībā un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu. Spektors nošāva Klārksoni savā mājā dažas stundas pēc tam, kad bija ar viņu iepazinies naktsklubā, kur viņa strādāja.

Spektors izstrādāja producēšanas tehniku "the wall of sound" (skaņas siena).

Mūzikas biznesā Spektors debitēja 1958.gadā kā dziesmu autors, ģitārists un pavadošais dziedātājs Losandželosas grupā "Teddy Bears". Grupas singls "To Know Him is to Love Him" viņu 21 gada vecumā pārvērta par miljonāru. Pēc grupas izjukšanas Spektors karjeru turpināja kā dziesmu autors un producents, sadarbojoties galvenokārt ar "The Crystals" un "The Ronettes". Vēlāk viņš kļuva par producentu tādām megazvaigznēm kā "Rolling Stones", "Beatles", duetam Aikam un Tīnai Tērneriem, Ērikam Kleptonam un "Righteous Brothers".

1989. gadā Spektoru uzņēma Rokenrola slavas zālē.