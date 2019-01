Miris 'Šerbūras lietussargu' mūzikas autors, franču komponists Mišels Legrāns

86 gadu vecumā mūžībā aizgājis ražīgais franču komponists Mišels Legrāns, kurš vairāk nekā pusgadsimtu ilgušās karjeras laikā saņēmis trīs "Oskarus", sestdien, 26. janvārī, pavēstīja Legrāna preses pārstāvis.

Legrāns pirmo kinoakadēmijas godalgu saņēma 1969. gadā par dziesmu "The Windmills of Your Mind", kas bija dzirdama filmā "The Thomas Crown Affair" ("Tomasa Krauna afēra").

Tam sekoja "Oskari" par mūziku filmai "Summer of '42" 1972. gadā un filmai "Yentl" 1984. gadā.

Viņš saņēmis arī piecas "Grammy" godalgas.

Legrāns pazīstams arī ar mūziku franču "jaunā viļņa" režisora Žaka Demī filmām "Les Parapluies de Cherbourg" ("Šerbūras lietussargi") un "Les Demoiselles de Rochefort" ("Rošforas meitenes"), kas uz ekrāniem iznāca attiecīgi 1964. un 1967. gadā. Kā vienas, tā otras filmas mūzika tika nominēta "Oskara" balvai.

2018. gada vasarā Legrāns koncertēja Rīgā, "World Jazz Festival" programmā.