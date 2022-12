Mirusi grupas 'Fleetwood Mac' soliste un dziesmu autore Kristīna Makvija

Britu un amerikāņu rokgrupas "Fleetwood Mac" soliste un vairāku tās pazīstamāko dziesmu autore Kristīna Makvija ir mirusi 79 gadu vecumā, trešdien paziņoja viņas ģimene.

Dziedātāja mierīgi nomira slimnīcā trešdienas rītā, viņas tuviniekiem klātesot.

"Nav vārdu, kas aprakstītu mūsu bēdas par Kristīnas Makvijas nāvi. Viņa bija tiešām vienreizēja, īpaša un talantīga. Viņa bija labākais mūziķis, kāds vien varēja būt grupā, un labākais draugs, kāds vien varēja būt dzīvē. Mums tā paveicās, ka mēs nodzīvojām dzīvi kopā ar viņu. Individuāli un kopā mēs dziļi lolojām Kristīnu un esam pateicīgi par pārsteidzošajām atmiņām, kas mums palikušas. Mums viņas ļoti pietrūks," teikts grupas "Fleetwood Mac" paziņojumā.

Makvija ir sarakstījusi tādas slavenas "Fleetwood Mac" dziesmas kā "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" un "Songbird".

Kristīna Makvija, dzimusi Perfekta, sāka profesionāli nodarboties ar mūziku 20.gadsimta sešdesmito gadu beigās un piedalījās vairākās britu blūza grupās, tostarp dziedāja kopā ar Spenseru Deivisu un grupu "Chicken Shack". Viņa kļuva par grupas "Fleetwood Mac" pielūdzēju, 1968. gadā apprecējās ar tās basģitāristu Džonu Makviju un 1971. gadā pievienojās šai grupai.

Viņa 1976.gadā šķīrās no vīra, bet turpināja dziedāt "Fleetwood Mac" līdz aiziešanai no šīs grupas 1998.gadā. Makvija atgriezās "Fleetwood Mac" sastāvā 2014.gadā.

"Fleetwood Mac" septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados bija viena no pasaulē pazīstamākajām rokgrupām. Tās 1977. gadā iznākušais albums "Rumours", kuru iedvesmoja vētrainie notikumi Makviju pāra dzīvē un cita šīs grupas dalībnieku pāra - vadošā ģitārista Lindsija Bakingema un vokālistes Stīvijas Niksas – dzīvē, kļuva par vienu no visvairāk pārdotajiem albumiem rokmūzikas vēsturē. Albums tika pārdots vairāk nekā 40 miljonos eksemplāru.

Makvija bija viena no astoņiem "Fleetwod Mac" dalībniekiem, kas 1998.gadā tika iekļauti Rokenrola Slavas zālē.