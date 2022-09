Mirusi 'oskarotā' aktrise Luīze Flečere

No dzīves 88 gadu vecumā aizgājusi amerikāņu aktrise Luīze Flečere, kas par lomu Miloša Formana filmā "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu") 1976. gadā saņēma "Oskara" balvu, vēsta ASV mediji.

Flečere no dzīves aizgājusi savās mājās Francijas dienvidos, vēsta izdevumi "Variety" un "Deadline", atsaucoties uz aktrises pārstāvjiem.

Pamatā ar medmāsas Rečidas lomu Formana filmā pazīstamās aktrises karjera ilga 60 gadus, un viņa filmējusies vairākos desmitos kinofilmu un televīzijas seriālu.

Flečerei bija loma seriālā "Star Trek: Deep Space Nine", bet par lomām seriālos "Picket Fences" un "Joan of Arcadia" viņa attiecīgi 1996. un 2004. gadā bija nominēta "Emmy" balvai.