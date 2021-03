Mūžībā devies dzejnieks un nacionālās pretošanās kustības dalībnieks Modris Zihmanis

8. martā 93 gadu vecumā mūžībā aizsaukts latviešu nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, nacionālais partizāns un dzejnieks Modris Zihmanis, vēsta portāls "liepājniekiem.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Modris Zihmanis dzimis 1927. gadā Tērvetes pagastā, mācījies Jelgavas Valsts tehnikumā un iesācis studijas Rīgas politehnikumā. No 1946. gada iesaistījies Latvijas jaunatnes Triju Zvaigžņu organizācijā un Latvijas nacionālo partizānu apvienībā Kārļa Kraujas nodaļā Dobeles rajonā. 1949. gadā tika apcietināts, sākotnēji piespriests nāves sods, kas aizstāts ar 25 gadiem darba nometnēs. Turpmāk sodu izcietis dažādās nometnēs un cietumos PSRS teritorijā. 1964. gadā Zihmanis no gulaga atbrīvots bez tiesībām atgriezties Latvijā, taču ar vilcienu aizbraucis līdz Lietuvai, no kuras atgriezies Latvijā kājām.

Modris Zihmanis dzīvojis un strādājis Liepājā. Pirmās iestrādes dzejā tapušas jau lēģeros un cietumos. Vairāku dzejas un prozas grāmatu autors, kas politisku iemeslu dēļ tika izdotas tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni un bijis Viestura ordeņa V šķiras kavalieris. 2009. gadā paralēli vācu un latviešu valodās iznāca Modra Zihmaņa dzejas krājums "Sibīrijas smagais roks". 2017. gadā apbalvots ar titulu "Goda liepājnieks".