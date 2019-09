Mūžībā devies grupu 'Linga' un 'Huskvarn' ģitārists Edgars Ķauķis

View this post on Instagram

Šis vakars Latvijas rokmūzikai ir īpaši kluss. Ar smagu sirdi sakām ardievas Melnajam – mūsu draugam un grupas 'Linga' ģitāristam Edgaram Ķauķim. Mūsu atmiņās tu paliksi dzīvespriecīgs, pozitīvs un vienmēr smaidīgs. Paldies par kopā piedzīvoto – gan uz skatuves, gan aiz tās. Izsakām līdzjūtību zaudē tuviniekiem, grupas biedriem, draugiem un faniem. #rip

