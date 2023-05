Mūžībā devusies aktrise Regīna Razuma

Svētdien, 14. maijā, mūžībā devusies Jaunā Rīgas teātra (JRT) aktrise Regīna Razuma (22.09.1951 - 14.05.2023), informē teātris.

Atvadīšanās no aktrises notiks pirmdien, 22. maijā, no pulksten 13 līdz 14 JRT Mazajā zālē Miera ielā 58a.

Aktrise, modele un dejotāja Regīna Razuma dzimusi 1951. gadā Rīgā daudzbērnu ģimenē kā ceturtā no septiņām māsām. Razumas māte Dzidra Vesere bija profesionāla pianiste, pazīstamā diriģenta Teodora Kalniņa meita.

Razuma mācījusies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā horeogrāfijas nodaļā, skatuves gaitas uzsākusi kā dejotāja tautisko deju kolektīvā "Daile". Filmēties sāka 1971. gadā, kad atveidoja epizodisko Soņas lomu Oļģerta Dunkera filmā "Tauriņdeja", bet pazīstama kļuva pāris gadus vēlāk ar Austras Zīles lomu filmā "Ceplis". No 1975. līdz 1978. gadam Razuma mācījusies Rīgas Kinostudijas Tautas kinoaktieru studijā. Kopumā aktrise nospēlējusi vairāk nekā 35 kino lomas.

Razuma vispirms strādājusi Dailes teātri, bet kopš 1993. gada ir JRT aktrise. Razuma ir bijusi žurnāla "Rīgas Modes" fotomodele, kā arī pozējusi vairākām mākslinieces Maijas Tabakas gleznām.

Par radoši spožāko karjeras laiku uzskatāms aktrises darbs JRT, kura štatā viņa ir kopš tā pirmsākumiem. Pirmo reizi uz JRT skatuves Razuma spēlēja Alvja Hermaņa leģendārajā 1993. gada iestudējumā "Marķīze de Sada".

Šo gadu laikā Razuma ir piedalījusies vairāk nekā 50 JRT izrādēs, spēlējot dažādu stilu un žanru iestudējumos. No tiem jaunākie – Alvja Hermaņa iestudējums "Dzimšanas dienas kūka", un Kristīnes Krūzes-Hermanes "Sliktie ceļi". Abas izrādes uz skatuves nonāca 2022. gadā. Tieši Ernestīne iestudējumā "Dzimšanas dienas kūka" ir aktrises pēdējā uz JRT skatuves nospēlētā loma.

Razuma 2009. gadā saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" par lomām Māras Ķimeles iestudējumā "Sala" un Regnāra Vaivara "Bračkas". Tāpat viņai piešķirta Nacionālā kino balva "Lielais Kristaps" par darbu Rolanda Kalniņa filmā "Rūgtais vīns" (2007).

2020. gadā Latvijas Teātra darbinieku savienība Razumai piešķīra Lilitas Bērziņas balvu.

Pirms balvas saņemšanas JRT mākslinieciskais vadītājs un režisors Alvis Hermanis par aktrisi teica: "Regīna Razuma ir viena no galvenajām JRT sejām jau kopš 1993. gada. Faktiski JRT vēsture no paša sākuma nav iedomājama bez šīs aktrises. Jau manos pirmajos JRT iestudējumos ("Marķīze de Sada", "Doriana Greja portrets", "Liesmojošā tumsa", "Kaija" u. c.). Regīna Razuma bija aktrise, kura lielā mērā ietekmēja to jauno teātra valodas rašanos, ar kuru JRT kļuva unikāls un īpašs. Visus šos gadus viņa ir kalpojusi teātrim šī vārda visburtiskākajā nozīmē un viņas savdabīgā aktrises daba ir iedvesmojusi daudzus režisorus. Regīna Razuma jau ir iegājusi latviešu teātra vēsturē, jo tāda viņa ir tikai viena. Pirms viņas tādu nav bijis un nebūs arī."

"Regīna Razuma apliecināja cilvēciskās kvalitātes un skaistuma spēka iespējamību savā mākslā. Un arī dzīvē. Regīna Razuma bija arī mamma dēlam un vecmāmiņa trīs mazbērniem," atvadu vārdus raksta kolēģi no Jaunā Rīgas teātra un izsaka visdziļāko līdzjūtību aktrises ģimenei, draugiem un talanta cienītājiem.