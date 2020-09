Mūžībā devusies 'Game of Thrones' aktrise Daiena Riga

Šā gada 10. septembrī 82 gadu vecumā mūžībā devusies britu aktrise Daiena Riga (Diana Rigg), kuru pēdējos gados skatītāji pazina pēc lomas populārajā seriālā "Game of Thrones" ("Troņu spēle").

"Game of Thrones" aktrise filmējās četrus gadus – no 2013. līdz 2017. gadam.

1938. gadā dzimusī Daiena Riga savulaik karjeru uzsāka kā teātra aktrise un tupināja spēlēt uz prestižākajām Lielbritānijas skatuvēm līdz pat 2018. gadam. Viņa bijusi gan Lēdija Makbeta Šekspīra "Makbetā", gan Elīza Dūlita Bernarda Šova "Pigmalionā", gan Raņevska Čehova "Ķiršu dārzā", gan nospēlējusi daudzas citas lomas.

Taču kino plašu atpazīstamību viņa iemantoja filmējoties 60. gadu britu seriālā "The Avengers".

Kinovēsturē Daiena Riga ierakstīta arī kā vienīgā Džeimsa Bonda meitene, kura kļuva par slavenā aģenta kundzi. Viņas atveidotā Tresija apprecēja Džordža Lazenbija spēlēto Džeimsu Bondu 1969. gada filmā "On Her Majesty's Secret Service" ("Viņas augstības slepenajā dienestā").

Par Daienas Rigas nāvi medjiem paziņojusi viņas meita, aktrise Reičela Stirlinga. Viņa arī atklājusi, ka nāves cēlonis ir vēzis, kas Daienai Rigai tika diagnosticēts šā gada martā.

"Viņa savas dzīves pēdējos mēnešus pavadīja priecīgi, atceroties savu neparasto dzīvi, kas bija piepildīta ar mīlestību, smiekliem un dziļu lepnumu par savu profesiju. Mana mīļotā Mā nomira miegā agri no rīta savās mājās un savu tuvinieku klātbūtnē. Man trūkst vārdu, cik ļoti viņas pietrūks," raksta aktrises meita.

