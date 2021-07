Mūžībā devusies itāļu zvaigzne Rafaela Karra

No šīs pasaules 78 gadu vecumā veselības problēmu dēļ mūžībā devusies Itālijas popzvaigzne un aktrise Rafaela Karra, atsaucoties uz viņas dzīvesbiedra Serdžio Iapino paziņojumu, vēsta "The Guardian".

Rafaelas Karras, īstajā vārdā Rafaelas Marijas Robertas Pelloni, spožākie slavas un ziedu laiki galvenokārt bija 60. un 70. gadi.

Par pirmo starptautiski veiksmīgo singlu tiek uzskatīta geju aprindās iecienītā kompozīcija "Tanti Auguri". Savukārt, kad 1977. gadā ar feministisko singlu "Do It, Do It Again" viņa ieguva arī anglofonās pasaules un līdz ar to arī globālu atpazīstamību, dzimtenē viņa jau bija labi pazīstama kino aktrise un televīzijas šovu zvaigzne.

Itāļu slavenība karjeras laikā izdeva 25 studijas albumus, no kuriem pēdējais "Ogni volta che è Natale" klajā nāca 2018. gadā.

Karra dzelzs priekškara otrā pusē kļuva par geju un feministu ikonu. Pēdējās desmitgades viņa turpināja vadīt un piedalīties televžiijas šovos, kā arī uz viņas dziesmu pamata vēl pērn Spānijā iznāca mūzikls.