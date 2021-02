No aktiera Reinfelda atvadīsies piektdien

Atvadīšanās no pāragri mirušā aktiera Armanda Reinfelda notiks piektdien, 26. februārī, pulksten 14 Rīgas krematorija lielajā zālē, portālam Delfi pavēstīja aktiera piederīgie.

Tuvinieki lūdz atvadu pasākumam izvēlēties nelielu ziedu pušķīti vai strausiņu. Atvadu telpā varēs atrasties maksimums deviņi cilvēkiem – tikai piederīgie, bet, ievērojot epidemioloģiskās situācijas ierobežojumus, rindas kārtībā varēs ienākt atvadīties viens vai divi cilvēki, skaidro aktiera dzīvesbiedre.

Jau ziņots, ka Armands Reinfelds mūžībā devās 22. februārī, 55 gadu vecumā.

Armands Reinfelds (1965. — 2021) Latvijas Valsts konservatorijā 1990. gadā absolvējis Nacionālā teātra aktieru kursu, bet 90. gadu sākumā bija viens no māksliniekiem, kas veidoja Jaunā Rīgas teātra (JRT) trupu.

Par lomu Alvja Hermaņa izrādē "Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās" Reinfelds 1993. gadā saņēma "Spēlmaņu nakts" balvu kā sezonas labākais aktieris.

"Tam laikmetam Latvijas teātra vēsturē, kurš beidzās 2020. gada martā, sākums bija - pagājušā gadsimta 90.gados. Jeb precīzāk - 1993.gada janvārī ar izrādi "Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās", un kurā galveno lomu tēloja - Armands Reinfelds. Ar to izrādi mūsu teātrī viss sākas no jauna un viena no šīm pārmaiņu sejām bija Armanda seja. Tā jaunā teātra valoda, tas jaunais aktieru spēles veids, tas jaunais teātra nervs tika pamodināts un sākās tur, tieši tajā punktā. Un Armands bija pirmais. Pārējie bija pēc tam. Viņi gāja jau pa pēdām," tā par aktieri savā "Instagram" kontā raksta JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis.

Aktieris filmējies arī vairākās pašmāju filmās – "Vogelfrei", "Drosme nogalināt", "Tristans un Izolde. Trīs stāsti par...", "Parāds mīlestībā", kā arī pazīstamajā Latvijas Televīzijas seriālā "Likteņa līdumnieki", atveidojot vienu no galvenajiem varoņiem – Juri Nārbuli.

Reinfelds ilgu laiku bija pavadījis Lielbritānijā un arī ASV, tomēr bija atgriezies Latvijā un pēdējos gadus dzīvoja Siguldā.