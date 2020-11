'Viņš definēja laikmetu un stilu'. Kinozvaigznes piemin aktieri Šonu Koneriju

Šarmants, talantīgs, vīrišķīgs un iedvesmojošs – tādu kolēģi un skatītāji visā pasaulē atceras aktieri Šonu Koneriju – vienu no visu laiku slavenākajiem Džeimsiem Bondiem. Kinomākslas leģenda devās mūžībā sestdien, 31. oktobrī, 90 gadu vecumā.

Šo laiku Džeimss Bonds – aktieris Daniels Kreigs – paudis savu vēstījumu aģenta 007 oficiālajā "Twitter" kontā: "Dziļās sērās esmu saņēmis ziņu, ka mūžībā devies viens kino patiesajiem dižgariem. Sers Šons Konerijs paliks atmiņā gan ar Bonda tēlu, gan daudzām citām lomām. Viņš definēja laikmetu un stilu. Gudrība un šarms, ko viņš atainoja uz ekrāna ir mērāms megavatos. Viņš palīdzēja radīt to, ko saucam par moderno kases grāvēju. Viņš turpinās ietekmēt aktierus un filmu veidotājus arī turpmāk. Domās esmu viņa ģimeni. Lai kur viņš būtu, ceru, tur ir golfa laukums."

Statement from Daniel Craig

Līdzjūtību publiski paudis arī aktieris Arnolds Švarcnēgers, savā "Twitter" kontā rakstot, ka Šons Konerijs bija leģenda, viens no visu laiku izcilākajiem aktieriem. Viņš bija nebeidzama izklaide mums visiem un iedvesma man. Es to saku ne tikai tāpēc, ka viņš nodarbojās ar kultūrismu un piedalījās konkursā "Mr. Universe". Viņš bija ikona. Domās esmu ar viņa ģimeni."

Britu komiķis, "Monty Python" trupas aktieris Džons Klīzs savā "Twitter" kontā Seru Šonu Koneriju piemin kā brīnišķīgu cilvēku, ar kuru kopā filmējies 1981. gada fantāzijas piedzīvojumu filmā "Time Bandits".

"Esmu sērās par ziņu, ka mūžībā devies Sers Šons Konerijs. Brīnišķīgs cilvēks, ar kuru man bija tas gods strādāt kopā filmā "Time Bandits". Mūsu ceļi pēc tam krustojušies vairākkārt. Milzīgs talants un enerģijas pilns cilvēks. Un vienīgais no mums, kurš atradis svēto grālu," raksta Klīzs.

Savukārt aktrise Ketrīna Zeta-Džonsa, kura kopā ar Koneriju redzama 1999. gada filmā "Entrapment", raksta ka lolo ik mirkli, ko pavadīja kopā ar viņu. "Ardievu mans draugs. Mīlu tevi, Šon Konerij, no visas sirds. Līdz brīdim, kad tiksimies atkal, es lološu ik mirkli, ko pavadīju kopā ar tevi. Mana mīlestība Mišelinai (Konerija sieva – red) un ģimenei." Savā "Instagram" kontā aktrise publicējusi arī kopīgu foto.



Piemiņas vēstījumu ar "Twitter" starpniecību paudusi arī dziedātāja Šērlija Beisija. Viņas balss skan trīs Bonda filmu skaņu celiņos, tai skaitā "Goldfinger" (1964) un "Diamonds Are Forever" (1971) ar Šonu Koneriju aģenta 007 lomā.

"Esmu dziļi apbēdināta saņemt ziņu, ka Šons devies mūžībā. Domās esmu ar viņa ģimeni. Viņš bija brīnišķīgs cilvēks, īsts džentlmenis, kurš mūžam paliks Bonds.

Kad mēs bijām jaunāki, es skatījos, kā Šons ar savu komandu spēlē futbolu. Es allaž laukuma malā viņu uzmundrināju. Es vienmēr būšu tur, lai tevi atbalstītu, Šon. Esi mūžam mūsu sirdīs un dusi mierā."

Savos sociālo tīklu kontos Šonu Koneriju gan ar atvadu vārdiem, gan kopīgām fotogrāfijām piemin arī aktieri Maikls Makkīns, Hjū Džekmens, Elizabete Hērlija, rakstnieks Stīvens Kings, dziedātājs Eltons Džons un citi. Piemiņas vēstījumu pauduši arī skotu politiķi un amatpersonas, ASV kinoakadēmija, Holivudas Ārzemju preses asociācija un citas kinoprofesionāļu organizācijas.

Jau ziņots, ka godalgotais skotu aktieris Šons Konerijs mūžībā devās 31. oktobrī, 90 gadu vecumā.

