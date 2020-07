10 jēgpilni ieteikumi, ko šogad vērts dzirdēt un redzēt festivālā 'Komēta'

Rīgā, Daugavgrīvas cietoksnī, no 31. jūlija līdz 2. augustam notiks mūzikas un mākslas festivāls "Komēta". Lai atvieglotu festivāla apmeklētāja orientēšanos plašajā programmas klāstā, festivāls "Komēta" iesaka desmit pieturvietas, kuras noteikti ir jāpiedzīvo katram tās apmeklētājam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Afrodelic

"Afrodelic" ir ģitārista un producenta Viktora Diawara jaunais projekts, kurš šobrīd strādā pie sava debijas albuma "Dusunkun Hakili" (Sirds atmiņai), kura iznākšana notiks 2020. gada oktobrī. Dziesmu kolekcija ir veltījums Diawara tēvam: zināmam un cienījamam Mali rakstniekam un dzejniekam Gaoussou Diawara, kurš aizgāja bojā 2018. gadā. Lietuvā Viktors ir veiksmīgs mūzikas producents un vada vienu no valstī nozīmīgākajām alternatīvajām kultūras vietām – mākslas fabriku Loftas, kurā tiek rīkoti vairāki koncerti ar vietējiem un ārzemju māksliniekiem.

Centre el Muusa

"Centre el Muusa" ir psihedēliska krautroka grupa no Igaunijas. 2020. gada vasara iznāk viņu četrdaļīgais debijas albums, izdots Vācijas leģendārajā mūzikas izdevniecībā "Sulatron Records". Pieejams kompaktdiskā un ierobežota daudzuma vinila formātā, LP dod garšu CEM hipnotiskai instrumentālajai mūzikai. Grupa izauga no ilgstošas Estrada Orķestra komponistu – Misha Panfilov (ģitāra) un Volodja Brodsky (klaviatūra, efekti) – sadarbības. Monika Erdmana (elektriskais bass) un Aleksejs Semenihhins, kā arī DJ Bandit (bungas) pievienojās vēlāk, finalizējot CEM sastāvu. Kvartets piedāvā pludinošu ģitāru, Wurlitzer klavieru un kosmosa sintezatoru sajaukumu.

Lupa

Grupā "Lupa" apvienojušies četri aktuāli Latvijas vidējās paaudzes džeza mūziķi: Dāvis Jurka – alta saksofons, Erica Synths efekti; Ritvars Garoza – sintezatori un Fender Rhodes, Valters Sprūdžs – elektriskais bass; Andris Buiķis – bungas. "Sequences and Consequences" ir viņu pirmais albums, rets, pilnīgi analogs džeza / saplūšanas vinila ieraksts ar mūsdienīgu, aizraujošu un atklātu skanējumu. Grupa Lupa spēlē improvizētu instrumentālu mūziku, izmantojot akustiskos, elektriskos un elektroniskos instrumentus.

Raitis

Mixmaster Raitis ir viens no Latvijas DJ skatuves pionieriem, klātesot un uzstājoties dažādās vietās visā valstī. Sagatavojieties vislabākās kvalitātes vinila ceļojumam!

LXDA

Ne gluži francūzis, čehs, vācietis, nedz arī latvietis. Drīzāk klejotājs, mazliet pirāts, vairāk gan pasaules pilsonis Lorāns. Eksperimentē ar skaņu elektroniskās mūzikas pasaulē, ar minimālistisku pieeju haus un tehno mūzikai, rūpīgi izvēlētiem remdējošiem bītiem – dažreiz lauztiem, taču vienmēr patiesiem.

OOPUS

OOPUS ir audiovizuāla grupa no Igaunijas, kurā gaismu instalācijas un vizualizācijas, mūsdienīgas elektroniskas skaņas un ritms apvienojas ar tradiconāliem instrumentiem un deju mūziku. Tā ir dzīvā izpildījuma folktronika, kurā satiekas psy-ambient-techno-trad žanri. Mari Meentali ar igauņu dūdām, flautu, hulusi, virstoņa svilpi, vagrānu un vokālu, Johannes Ahun – analogie sintezatori, Aleksander Sprohgis – gaismas un vizualizācijas.

Andi Otto

Andi Otto ir elekroniskās mūzikas komponists, izpildītājs, dīdžejs, ierakstu izdevniecības Pingipung viens no izveidotājiem, kā arī pasniedzējs ar doktora grādu no Vācijas. Viņš izpilda elektronisko mūziku ar viņa modificētu čellu ("fello"), papildinot to ar bungu mašīnām, sintezatoriem, cilpām un piesaistot viesmūziķus. Bieži uzstājas ne tikai savā dzimtajā Vācijā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, kur ierakstītās skaņas ir dzirdamas viņa kompozīcijās. Laidis klajā 5 albūmus, singlus, kopdarbus un remiksus dažādās starptautiskās izdevniecībās.

Runājošie ķermeņi (darbnīca)

Kā Esība ir saistīta ar savu ķermeni, citiem ķermeņiem un kopējo ķermeni, kas vienmēr sevi rada uz vietas? Kā ķermenis runā pats par sevi un ko saka, ka reaģē uz grupu, kurā tas atrodas? Šie ir jautājumi, kurus mēs izpētīsim darbnīcā un pārbaudīsim kolektīvā izpildījumā. "Runājošie ķermeņi" būs semināra un kolektīva izrāde, kurā dalībnieki koncentrēsies uz esošo prāta stāvokli tā, lai tas izpaustos katrā no viņu ķermeņiem atsevišķi un kopīgās grupas ķermenī kopā.

Oskar.

Oskar. ir elektroniskās mūzikas DJ no Hamburgas, Vācijas. Gadu laikā ir sevi pierādījīs, organizējot daudzus vietējus un internacionālus lektroniskās mūzikas pasākumus, piemēram, leģendāro POWER TOWER, kuram par norises vietu ir izvēlēts izbijis 2. pasaules kara bunkurs. Ar ļoti eklektisku izvēli dažādos žanros un stilos, Oskar. jūtas īpaši mājīgi, sajaucot industriālās bungas ar asprātīgiem un savdabīgiem elementiem, aicinot klausītājus pievienoties mūzikas pasaulē bez ierobežojumiem.

Mūsu ķermeņu stāsti (darbnīca)

Mēs dzīvojam ķermeņos un taustāmajā pasaulē, mēs elpojam skābekli, pārvietojamies, dejojam, ēdam un rūpējamies par citiem. Mūsu ķermeņi un tie, kas ir mums visapkārt, nes stāstus un pieredzes, kas atšķiras atkarībā no tā, kur tie atrodas, kā tie izskatās un kā tie var kustēties – tie piedzīvo pasauli dažādos veidos, tie ir savstarpēji savijušies sarežģītos varas struktūru, bioloģijas, politikas un emociju tīklos. Komētas Akadēmija 2020 aicina palūkoties tuvāk uz dažādajiem slāņiem, kas saistīti ar ķermeņa un ķermeņu tēmu: jutīgie un jūtošie ķermeņi, politiskie un sociālie ķermeņi un ķermeņi, kas ir vairāk nekā cilvēks. Agnieszka Bułacik ir anti-diskriminācijas trenere, kultūras antropoloģe, radošs cilvēks, "new visions" līdzdibinātāja. "new visions" ir Berlīnē dibināts kolektīvs, kas sadarbojas ar kultūras un mākslas līderiem, lai pārveidotu esošos naratīvus un tādējādi izveidotu daudzveidīgāku, taisnīgāku un iekļaujošāku pasauli.

Festivāls Komēta ir unikāls brīvdabas festivāls – sociāls un kultūras eksperiments trīs dienu garumā. Festivāls aicina praktizēt prāta brīvību, klausīties lekcijās un piedalīties darbnīcās, dejot un baudīt mūziku. Šogad festivāls notiks jau piekto gadu, Daugavgrīvas cietoksnī, Rīgā. 31. jūlija līdz 2. augustam. Daugavgrīvas cietokšņa attīstībai kā domāšanas un kultūras vietai, festivāls šogad rīko trīs papildu pasākumus – jau aizvadīto "Komētas Akadēmiju" 25. jūlijā, "Komētas Kopienas dienu" 8. augustā un "Komētas dejas" 15. augustā. Vairāk informācijas var atrast festivāla mājaslapā www.festivalskometa.lv .