Zviedru grupa "ABBA" laidusi klajā trešo dziesmu no sava gaidāmā albuma "Voyage", kas būs grupas pirmais jaunais albums 40 gadu laikā.

Dziesma "Just A Notion" no piektdienas, 22. oktobra, rīta ir pieejama platformās "Spotify" un "YouTube" un līdzinās grupas 70. gadu ierakstiem. Tā nav sakritība, jo dziesma tika ierakstīta 1978 .gadā grupas slavas laikos, taču toreiz "ABBA" dalībnieki to noraidīja.

"ABBA" jau septembra sākumā laida klajā divas dziesmas no gaidāmā albuma – "I Still Have Faith In You" un "Don't Shut Me Down".

Albums "Voyage" iznāks 5. novembrī, un tajā būs desmit jaunas dziesmas. Jaunās dziesmas ierakstītas 2018. gadā. Par to toreiz tika paziņots, taču iznākšana tika atlikta uz nenoteiktu laiku.

"ABBA" pirmais albums "Ring Ring" iznāca 1973. gadā, bet grupa ieguva pasaules slavu 1974. gadā pēc uzvaras Eirovīzijas konkursā ar dziesmu "Waterloo". Līdz šim pēdējais ABBA albums "The Visitors" iznāca 1981. gadā, bet 1982. gadā grupa izjuka.

"ABBA" ieraksti ir pārdoti 400 miljonos eksemplāru. Starp grupas populārākajiem hitiem ir "Fernando", "Dancing Queen", "SOS", "Mamma Mia", "Money, Money, Money", "Chiquitita" un "The Winner Takes It All".

2000. gadā "ABBA" dalībnieki noraidīja piedāvājumu par miljardu ASV dolāru doties 100 koncertu pasaules turnejā.

Pēc vietnes "CelebrityNetWorth" aplēsēm, katra grupas dalībnieka personīgā bagātība ir 200 līdz 300 miljoni dolāru.

"ABBA" dalībnieki ir 76 gadus vecais Bjerns Ulveuss, 74 gadus vecais Benijs Andersons, 75 gadus vecā Annifrīda Lingstada un 71 gadu vecā Agneta Feltskūga.