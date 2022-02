Aija Andrejeva un 'Very Cool People' maijā koncertēs Rīgā

Aija Andrejeva un "Very Cool People" ar programmu "Vudstokas renesanse" 12. maijā plkst. 19.00 uzstāsies Rīgā, mūzikas namā "Daile". Koncertprogrammā tiks piedāvāti labākie Dženisas Džoplinas, Džimija Hendriksa un Džima Morisona skaņdarbi jaunā skanējumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dženisa Džoplina, Džimijs Hendrikss un Džims Morisons atstājuši neaizmirstamu iespaidu uz 20. un 21. gadsimta mūziku – gan roku un džezu, gan arī laikmetīgo mūziku. Šī koncertprogramma būs ne tikai izklaidējoša, bet arī izglītojoša. Gados jaunāki klausītāji ar tās palīdzību varēs iepazīt leģendārus skaņdarbus, bet vecāki klausītāji – atcerēsies jaunību un seksuālo revolūciju.

Grupa "Very Cool People" radījusi mūsdienīgus un aizraujošus Džoplinas, Hendriksa un Morisona dziesmu aranžējumus astoņu cilvēku sastāvam kopā ar lielisko dziedātāju Aiju Andrejevu. Koncertprogramma "Vudstokas renesanse" radīta kā ekskurss tik vēsturiskajā populārās mūzikas laikaposmā. Paralēli Aijai Andrejevai koncertprogrammā dzied arī spēcīgās balss īpašniece, grupas tromboniste Laura Rozenberga.

"Pagājušajā vasarā satikāmies ar Elviju un mums radās neatvairāma sajūta, ka "Vudstokas renesansei" ir jāizskan vēlreiz! Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka arī mūsu fani Rīgā varēs ļauties īstam rokenrolam!", stāsta Aija Andrejeva. "Visīpašākais šai programmai ir tas, ka tā nekad nenovecos. Laika zobs to dara tikai skaistāku un vērtīgāku. Un mana lielākā laime ir to izpildīt kopā ar tik kolosāliem mūziķiem, kādi ir "Very Cool People"!"

"Mūzikas nams "Daile" mums ir ļoti mīļa vieta Rīgā, jo tieši no šejienes esam palaiduši apritē daudzas mums tuvas koncertprogrammas. Šī nav milzīga vieta, taču super mājīga, kur ļoti labi jūti publiku un tās reakciju uz skaņdarbiem, kas ļauj abpusēji izbaudīt koncertu, gan mums, gan arī publikai!" tā par gaidāmo koncertu stāsta Elvijs no "Very Cool People".