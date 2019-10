Ar diviem koncertiem Latvijā uzstāsies ambientā folka projekts 'Vėlių Namai'

Ar diviem koncertiem Latvijā uzstāsies lietuviešu "folk ambient" projekts "Vėlių Namai". Koncerti notiks Rīgā 17. oktobrī un Jelgavā 18. oktobrī, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

"Vėlių Namai" ir viena cilvēka projekts, kas spēlē postindustriālu, rituālistisku Baltijas tumšo folku un ir dibināts 2006. gadā Prāgā. "Vėlių Namai" tematika ir baltu pagānisms, nāve, vientulība, kara un garu pasaules, kas aicina izjust tumšāko dabas un eksistences pusi.

"Vėlių Namai" vienmēr uzstājas ritualizētā vidē ar dūmiem, videoprojekcijām, vīraku, svecēm, dzīvnieku kauliem, seniem Baltijas un Tuvo Austrumu simboliem. Mūzika tiek radīta ar izmantojot dažādus instrumentus un vokālus vairākās valodās. Kā raksta koncertu rīkotāji, noskaņa un izejmateriāli ir brīva no jebkādiem radikāliem uzskatiem.

Pēdējā laikā "Vėlių Namai" ir sācis virzīties prom no ambient uz vairāk smagāku, ritmiskāku, tehno iedvesmotu tumšo folku. Kā galvenās muzikālās ietekmes minamas tādas grupas kā "Dead Can Dance", "Shape of Despair", "Wardruna", "Sunn O)))", "Sigur Ros".

"Vėlių Namai" Latvijā koncertējis pāris reizes arī iepriekšējajos gados, iepriekšējais albums "Laumių Šokis" izdots ar latviešu "P3LICAN" palīdzību, to māsterējis Olivers Tarvids.

Jaunākais albums "Kúrir" veltīts senajiem kuršiem, smeļoties iedvesmu to kareivīgumā un drosmē, kas ir ne mazākas cieņas vērta kā izslavētajiem vikingiem.

"Vėlių Namai" jau koncertējies dažādās Eiropas valstis, un šīs minitūres ietvaros piepulcēsies arī Igaunija, Krievija un Baltkrievija.

17. oktobrī koncerts notiks Rīgā, peldošajā galerijā "Noass", kur uzstāšanos papildinās jaunā latviešu mūziķe Sarma Gabrēna. 18. oktobrī koncerts notiks Jelgavā, "Melno cepurīšu balerijā".