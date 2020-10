Ar dziesmu 'Shot in The Dark' rokeri no 'AC/DC' piesaka jaunu albumu

Leģendārā austrāliešu rokgrupa "AC/DC" šā gada 13. novembrī laidīs klajā septiņpadsmito albumu "Power Up". Tā priekšvēstnesis ir 7. oktobrī klajā nākušais singls "Shot in The Dark".

Albums būs pirmais grupas ieraksts kopš 2014. gada, informē grupas izdevēji no "Sony Music".

Gaidāmā albuma ierakstam grupa atkal apvienojās ar producentu Brendanu Obraienu (Brendan O'Brien), ar kuru strādāja pie iepriekšējiem diviem pilna garuma ierakstiem – 2008. gadā iznākušā "Black Ice" un 2014. gada – "Rock Or Bust". Albumā būs 12 jaunas dziesmas, kuras ir ieturētas grupai raksturīgajā skanējumā, raksta izdevēju pārstāve Latvijā Guna Zučika.

Albums būs pieejams dažādos formātos un iepriecinās gan grupas fanus, gan kolekcionārus. Plānots izdot gan diska un vinila plates formātus, gan to delux versijas, kā arī īpašu limitētas tirāžas izdevumu, kas būs iepakots kastē, kurai, nospiežot pogu, tā izgaismosies neona gaismā un atskaņos singlu "Shot in The Dark". Kastē atradīsies albums ar pievienotu 20 lapu bukletu un USB vads pašas kastes uzlādei.

"AC/DC" ir leģendāra Austrālijas rokgrupa, kas aktīvi muzicē kopš 70. gadiem, un ir uzskatāma par vienu no hārdroka pamatlicējām. Lielākie grupas hiti ir "Back In Black", "Highway To Hell", "Thurderstruck" un citi.