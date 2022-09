Ar 'Grammy' godalgotās Lolita Ritmanis un Eimija Andersone Rīgā ierakstīs jaunus skaņdarbus

Septembrī Rīgā ieradīsies Holivudā strādājošā latviešu komponiste Lolita Ritmanis un diriģente Eimija Andersone (Amy Andersson). Viesošanās laikā abas mākslinieces ierakstīs ne tikai skaņu celiņu režisora Daniela Kreicberga animācijas īsfilmai "Tahlequah the Whale: A Dance of Grief", bet arī divas jaunas skaņu partitūras dokumentālajai filmai "Women Warriors: The Voices of Change".

Atgādinām, ka Lolita Ritmanis, diriģente Eimija Andersone un skaņu inženieris Marks Matsons šī gada pavasarī saņēma prestižo "Grammy" balvu kategorijā "Labākā klasiskās mūzikas izlase" par filmas "Women Warriors: The Voices of Change" mūzikas celiņu, kas tika ierakstīts pirms diviem gadiem.

"Sesijā, kas 25. septembrī norisināsies Latvijas Radio 1.studijā, ierakstīsim komponistes Ching-Shan Chang partitūru "Because Here We Stand". Tā paredzēta mūsu dokumentālās filmas jaunajai nodaļai, kurā tiek vēstīts par pandēmiju, par sievietēm zinātniecēm un ārstiem, kas izstrādā "Covid-19" vakcīnas," stāsta Eimija Andersone.

Savukārt otra partitūra, kas tiks ierakstīta Rīgā, ir viņas komponētais skaņdarbs "They Are Not Forgotten", kuru orķestrējusi Lolita Ritmanis. Kā uzsver Andersone, šajā skaņdarbā galvenā uzmanība ir pievērsta kara šausmām un ietekmei – īpaši uz sievietēm un bērniem, tostarp arī saistībā ar karu Ukrainā. "Tas ir veltījums visām sievietēm – pretkara aktīvistēm. Gribam parādīt "Women Warriors" turpinājumu kā projektu, kas attīstās un rada kultūrvēsturiski nozīmīgu saturu. Domāju, ka tieši šā skaņdarba tēma ļoti rezonēs, īpaši – ņemot vērā to, ka karš norisinās netālu no Latvijas, un cilvēkus, kas devušies bēgļu gaitās uz jūsu valsti," piebilst diriģente.

Sākotnēji muzikālais projekts "Women Warriors: The Voices of Change" tika īstenots kā multimediāls koncertuzvedums sinhronizācijā ar dokumentālo filmu, kas tapa paralēli koncertprogrammai. 2020. gada februārī projekta mākslinieciskā vadītāja Eimija Andersone kopā ar Lolitu Ritmani un viņas vīru skaņu inženieri un producentu Marku Matsonu viesojās Rīgā, lai Latvijas Radio 1.studijā kopā ar īpaši pulcinātu Latvijas mūziķu orķestri ierakstītu koncertprogrammas skaņu celiņu. Albuma skaņu režisors – Varis Kurmiņš.