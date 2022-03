Ar Lieldienu koncertprogrammu Liepājā uzstāsies Minhenes zēnu koris

Piektdien, 15. aprīlī plkst. 19.00, kā īpašs veltījums Liepājai, koncertzālē "Lielais dzintars" izskanēs Fonda "Uniting History" piedāvātais Lieldienu koncerts ar Minhenes zēnu kora dalību. Koncerta īpašie viesi būs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu koris, savukārt programmas stūrakmens — komponista Ērika Ešenvalda jaundarba pirmatskaņojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šis koncerts ir īpašs mūsu fonda veltījums Liepājai un tās topošajai mūziķu paaudzei. Esam gandarīti par iespēju sniegt jaunu muzikālu pieredzi ne tikai vietējiem klausītājiem, bet jo nozīmīgāk — LMMDV zēnu kora kolektīvam. Ceram, ka šis koncerts un īpaši tam radītais, pasūtītais Ērika Ešenvalda garīgās mūzikas jaundarbs sniegs mierinājumu un veldzējumu klausītajiem šajā sarežģītajā laikā," iepazīstina fonda izpilddirektore Elīna Škļara.

Bavārijas sirdī bāzēts top klases kolektīvs — Minhenes zēnu koris — Latvijā viesosies pirmo reizi. Kora pamatkods un galvenās vērtības ir mūzikas radītais, patiesais prieks un visaugstākā līmeņa profesionālā vokālā apmācība, kas jaunos dziedātājus aizvedusi uz nozīmīgiem koncertnamiem visā pasaulē. Kora dziedātāju spožās balsis izskanējušas uz lielākajām skatuvēm Vācijā un ārpus tās — kopš kora dibināšanas 2014. gadā kolektīvs un tā solisti ir snieguši vairāk nekā 300 koncertus.

Papildus neskaitāmajām performancēm Vācijas koncertzālēs, tostarp, prestižajā Elbas filharmonijā, koris piedalījies arī dažādos opermūzikas projektos Itālijā, sniedzot vairāk nekā 20 koncertus Venēcijas "Teatro la Fenice" un Florences operā. Zēnu koris paguvis apceļot gan Eiropu, gan citas pasaules daļas, koncertējot Pekinā, Šanhajā, Guandžou, Čangšā un Seulā, viesojoties Krievijā, Kanādā un Korejā.

Kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents kopš tā dibināšanas ir Ralfs Ludevigs (Ralf Ludewig), kurš savulaik sadarbojies arī ar izcilo latviešu diriģentu Marisu Jansonu un leģendāro Saimonu Retlu. Arī Liepājā gaidāmajā koncertā diriģenta vietu ieņems R. Ludevigs, kurš vokālajā meistarībā apmācījis opernamu solistus Vācijā un cituviet Eiropā. Iezīmējot Minhenes un Liepājas zēnu koru īpašo sadarbību, Ē. Ešenvalda radītā jaundarba otro daļu diriģēs LMMDV kora vadītāja Ilze Balode.

Līdzās Ešenvalda jaundarbam 70 zēnu balsu kopskanējumā klausītāji dzirdēs par kora klasiku kļuvušās Johana Sebastiāna Baha un Johana Ludviga Baha astoņbalsīgās motetes, kā arī Fēliksa Mendelszona un Franča Šūberta kormūziku, kas mīsies ar Lieldienu noskaņai atbilstošām melodijām no Volfganga Amadeja Mocarta Rekviēma un Antonio Vivaldi garīgā repertuāra. Trompetes spožumā un bērnu balss nevainīgumā izskanēs labi zināmais "Pie Jesu" no Endrū Loida Vēbera Rekviēma, kam pretim tiks liktas taktis no velsieša Karla Dženkinsa piemiņas mesas. Turpretim Jaunavas Marijas godinājumam izskanēs viena no krāšņākajām avemarijām, kas zināma kā Džulio Kačīni darbs, taču patiesībā pieder krievu komponista Vladimira Vavilova daiļradei.