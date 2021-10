Ar paša komponētas mūzikas programmu Dzintaru koncertzālē uzstāsies Vestards Šimkus

Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē 30. oktobrī ar paša komponētās mūzikas programmu divās daļās "Gaismas lāses", koncertu sniegs klavierspēles virtuozs - pianists un komponists Vestards Šimkus.

Pats autors par koncertprogrammu saka, ka tie ir īpaši gaiši un laimes pilni darbi, kuri sarakstīti pēdējo gadu laikā. "Skaņdarbus vieno gan viegli ēteriska, gan spēka un enerģijas pilna gaiša noskaņa un laimes sajūta. Lielākā daļa manas mūzikas ir tapusi, iedvesmojoties no pastaigām, kurās ik dienas dodos pa mežiem un pļavām netālu no savām mājām Kurzemes pusē. Šo pastaigu laikā esmu ieraudzījis, cik dažādos veidos saules vai mēness gaisma var atkal un atkal apspīdēt un, šķiet, pat iekrāsot vienu un to pašu ainavu, koku, ezeru vai jūras krastu. Šajā koncertā dzirdamā mūzika ir kā esence no tā, ko esmu improvizējis, pēc šīm pastaigām atgriežoties pie klavierēm un mēģinot izteikt redzēto mūzikā. Manuprāt, šādas mūzikas radīšana ir veids, kā rakstu savu vispersoniskāko dienasgrāmatu," stāsta Vestards Šimkus.

Vestards Šimkus ir vairāku starptautisku konkursu laureāts. Starptautisku uzmanību pianists pievērsis, sadarbojoties ar BBC filharmonisko orķestri, Birmingemas simfonisko un Francijas Nacionālo orķestri, Ziemeļvācijas Radio simfonisko orķestri, "Kremerata Baltica", u.c. Viņš koncertējis tādās ievērojamās vietās kā Vīnes un Berlīnes "Konzerthaus", Tokijas opera, Olivjē Mesiāna zāle Francijas Radionamā, Bervalda zāle, Stokholmas "Konserthuset", Prāgas "Rudolfinum", Barselonas "Palau de Musica", Šanhajas "Oriental Art Centre" un Amsterdamas "Concertgebouw". Ievērojamais diriģents Pāvo Jervi (Paavo Järvi) pianistu raksturojis kā fenomenālu mākslinieku. Vestards Šimkus saņēmis Polijas Zelta ordeni, ir arī Igaunijas "Baltās zvaigznes" ordeņa kavalieris, kā arī Lielās mūzikas balvas (2002, 2009) un Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas (2010) ieguvējs. Šimkus ir arī klavierkoncertu, kinomūzikas, kamerdarbu un klaviermūzikas skaņdarbu autors.

Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.

Koncertus Dzintaru koncertzālē apmeklēt var: uzrādot derīgu Covid-19 vakcināciju vai pārslimošanu apliecinošu sertifikātu; personu apliecinošu dokumentu; biļeti.