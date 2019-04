Ar trim koncertiem Latvijā viesosies 'Crying High'

Maija nogalē ar koncertiem Ventspilī, Liepājā un Rīgā pasākumu sērijas "Zemlika nāk…" ietvaros viesosies kanādiešu mūziķis un multimediju mākslinieks Deivids Kleisers (D Kleiser) jeb "Crying High", portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāju pārstāvji.

"Crying High" ir jauns mākslinieka un psihedēliskā dziedoņa Deivida Kleisera no Monreālas projekts. Aprīļa beigās klajā nāks viņa debijas albums ar nosaukumu "♬" jeb "Music", ja tā ir vieglāk. Paša gultā un pie virtuves galda radīto, producēto un ieskaņoto materiālu audio kasetē un digitāli izdos pazīstamā un vairākus Latvijā jau iepazītus mūziķus pārstāvošā "Arbutus Records".

Deivida Kleisera skaņu pasaulē jeb "Kleisonijā" valda disko un industriālās deju mūzikas (no "electronic body music" jeb EBM angļu valodā) ritmika, kura palēnināta tiktāl, ka vairs neder dejošanai. Vismaz ne tādai, par kādu varētu padomāt. Bet ir naksnīgu telefonsarunu balss, ar kuru Deivids atzīstas, stāstot par sirdssāpēm, prieku, katarsi, lūdz, pateicas un attiecas. Uz skatuves mūziķis iemieso Endija Kaufmana (Andy Kauffman) savulaik tēloto havajiešu dziedātāju, nosvīdušu Slimu Vitmenu (Slim Whitman) un Endželu Olsenu (Angel Olsen) lētā Helovīna tērpā. Lai arī par lēnu disko dejām, "Crying High" mūzika, dziesmu vārdi un dejas uz skatuves jau pēc dažām minūtēm kopš koncerta sākuma sanākušajiem liek apjaust, ka Kleisers savu priekšnesumu pats vēro kopā ar tiem.

Albumā "♬", kuram savas balsis aizdevuši arī vairāki draugi, dziedot mobilo tālruņu brīvroku austiņu mikrofonos, saklausāma izmisīga vēlme pēc laikiem, kad grupas "Neutral Milk Hotel" leģendārais ieraksts "In The Airplane Over The Sea" bija visu atskaņotājos. Vienlaikus ieraksts ir šejiene un tagadne. 2019. gads. Kaut kas glīts 21. gadsimta popkultūras datorfailu mēslainē ar vienkāršu un pārlaicīgu morāli: proties sevi mīlēt vai arī mirsi. Kaseti pasūtot iepriekšpārdošanā izdevniecības mājaslapā, pastāv iespēja, ka pircējs būs katrs desmitais laimīgais, kurš kopā ar to saņems arī bezmaksas pīpi. Nieciņu, bet patīkamu, kuru iesaiņojuši būs pats Deivids un viņa mamma.

Koncertu kalendārs:

23. maijs – "Zaļais namiņš", Ventspils

24. maijs – "Kursas putni", Liepāja

25. maijs – "Nurme Bar", Rīga

Biļetes uz "Crying High" koncertu 25. maijā "Nurme Bar" Rīgā (koncerts Ventspilī par ziedojumiem, bet Liepājā – bezmaksas) nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā Bezrindas.lv.