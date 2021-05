Piektdien, 21. maijā, straumēšanas un lejupielādes vietnēs nonāk producenta un mūziķa Arstarulsmirus jaunais albums "Pie zemes", kas ir otrais albums no četru albumu sērijas - "Vēlējuma dziesmas".

Kā "Delfi" informē mūziķa pārstāvji, albums "Pie zemes" ir otrais no gaidāmo četru "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla. Katrs no šī cikla ierakstiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Otrais cikla albums veltīts zemes tematikai, muzikāli un dziesmu tekstos atspoguļojot to simbolizējošas asociācijas - dabu kā dzīvības pamatu, pašizziņas centienus, atteicības ar līdzcilvēkiem, iekšējā balansa meklējumus, pakāpenisku un vienmēr klātesošu transformāciju.

"Klausoties vienkopus dziesmu materiālu, secinu, ka šis albums daudzviet ir sanācis krietni personiskāks. Gan muzikāli, gan saturiski "Pie zemes" skaņdarbu kopumā esmu ielicis gan to izjūtu un emociju spektru, kas ir bijis aktuāls pēdējo pāris izaicinošo gadu laikā, gan to, uz kuru tiecos pašreiz" komentē mūziķis.

Vēlējuma dziesmas ir mūziķa izveidots saturisks virziens, kura dziesmu tekstos akcents tiek likts uz vērīgumu pret cilvēka iekšējo pasauli, kā arī sirsnīgu, atbalstošu un cieņpilnu nostāju savstarpējās attiecībās. ""Tā lugšana skan mana, nebūt ne vēlmju saraksts, dziļa saruna, kad zvana kāds ar kuru sen ir sarasts," raksturojot "Vēlējuma dziesmu" pieeju, Arstarulsmirus citē vienas albuma dziesmas tekstu.

Turpinot pirmā Arstarulsmirus albuma aizsākto tradīciju, muzikāli autoru mērķis bija likt uzsvaru uz harmonisko un melodisko pusi, vēl vairāk sakausējot rečitatīva manierē izpildītās dziesmu daļas ar daudzbalsīgiem un solo dziedājumiem, kurus izpilda kvintets - Laima Dimanta, Madara Orola, Rihards Bērziņš, Lauris Valters un Jevgēnija Krupenkina.

"Kā jau ierasts, arī veidojot šo albumu, vēlējos padzēst savas līdzšinējās muzikālās robēžas un iezīmēt jaunas. Mēs kā autoru komanda darījām, cik varējām, lai albumā būtu dzirdams tas, ka mani un manas komandas radošie mēklējumi vēl ir procesā. Ceru, ka šī tendence turpināsies arī nākotnē" par albuma mūzikālo materiālu saka Arstarulsmirus.

Albuma tapšanā piedalījās arī tādi mūziķi kā Mārcis Auziņš, Elvis Lintiņš, Staņislavs Judins un Sergejs Laletins.

Albuma mūzikas un tekstu autors: Arstarulsmirus. Albuma aranžiju autors: Arstarulsmirus. Aranžiju līdzautori: Laima Dimanta, Mārcis Auziņš, Elvis Lintiņš.

Albuma noformējuma mākslinieciskais virziens un fotogrāfija: Zane Priede. Māksliniece ir uzņēmusies izstrdāt visu "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla bildes. Dizaina radošais virziens un grafiskais dizains: Rūta Jumīte.