Apturēta biļešu tirdzniecība uz šā gada 5. decembrī "Arēna Rīga" izziņoto slavenā spāņu dziedātāja Enrikes Iglesiasa koncertu.

Iepriekš tika izziņots, ka mūziķis Latvijā ieradīsies "All the Hits Live" pasaules koncertturnejā un izpildīs savus slavenākos hitus. To vēstīja koncertaģentūra "ART BG".

Tagad biļešu tirdzniecība uz šo pasākumu ir apturēta.

Uzņēmuma "Biļešu serviss" valdes locekle Līga Rubine portālam "Delfi" apstiprināja, ka koncerts ir atcelts.

"Koncerts ir atcelts un precīzā informācija tiks publicēta līdz 15. novembrim," sacīja Rubine, plašākus komentārus nesniedzot, vien norādot, ka šobrīd uzņēmums iesaistījis arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Rubene arī neatklāja, cik biļetes uz šo koncertu līdz šim jau pārdotas, pamatojoties uz faktu, ka dati par pārdotajām biļetēm pieder koncerta organizatoram.

Mūziķa oficiālajā mājaslapā nekāda informācija par izziņoto koncertu un citiem "ART BG" izziņotajiem Iglesiasa koncertiem Zagrebā un Minskā nav atrodama.

Dziedātājs Enrike Iglesiass uzskatāms par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem spāņu izcelsmes popmūziķiem pasaulē. Viņa populārākā dziesma "Bailando" sasniegusi teju trīs miljardus skatījumu vietnē "Youtube".