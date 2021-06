'Austras balvu 2021' par labāko albumu iegūst reperis ansis

2021. gada "Austras balvu" ieguvis hiphopa mākslinieks ansis par albumu "Liela māksla", trešdien, 16. jūnijā paziņoja "Latvijas Radio 5 - Pieci.lv" raidījuma "Pieci rīti". Savukārt portāla "Delfi" auditorijas simpātiju balvu ieguva Arturs Skutelis, kurš apbalvojumam bija nominēts par albumu "Lavīna".

"Austras balvu" katru gadu pasniedz ierakstam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija jau sestā reize, kad balva tiek pasniegta, iepriekšējos gados to iegūstot Alises Jostes albumam "Hardships Are Ships", Rīgas Modes platei "Fantastiski", Satellites LV ierakstam "Varavīksnes galā", grupas "Polifauna" debijai "You Look Like A Lost Soul", kā arī Tribes Of The City veikumam "Rust and Gold". Ņemot vērā īpašos pandēmijas apstākļus, uz šī gada "Austras balvu" pretendēja teju vairāk nekā 140 ierakstu, kas izdoti teju pusotra gada garumā, no kuriem balvas žūrijas locekļi izvirzīja divpadsmit nominantus. Pēc pretendentu izziņošanas, žūrijas locekļu balsojumā tika izvēlēts viens uzvarētājs, kas atzīts par šī gada labāko mūzikas albumu Latvijā.

Šī gada "Austras balvas" ieguvējs ansis saņemēmis ne tikai koktēlnieka Daniela Vainovska radīto statuju, bet arī naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās radošās darbības veicināšanai, ko nodrošina "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA). Tikmēr publikas balsojuma uzvarētājs Arturs Skutelis no portāla "Delfi" balvā saņēma iespēju izvietot tajā reklāmu 1000 eiro apmērā.

"Austras balvai 2021" nominētie albumi:

Alise Joste - Šākātā

ansis - Liela Māksla

Arturs Skutelis - Lavīna

Domenique Dumont - People On Sunday

Ezeri - Sāls

Kasetes - Dialogue

Nesen - Tas būs ilgi

Sign Libra - Sea to Sea

Stūrī zēvele - Labvakar

Tesa - Control

ŪGA - LG ir HH

Židrūns - Kovārņu Mazbērniem

"Austras balvu" organizē biedrība "Austras balva" sadarbībā ar "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv". To atbalsta "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) un portāls "Delfi".