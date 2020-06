Autokoncertos pie 'Arēnas Rīga' uzstāsies Igo, Aivars Hermanis, 'Autobuss debesīs' un 'Tautumeitas'

Ar vairākiem autokoncertiem un autokino seansiem pie "Arēnas Rīga" turpināsies festivāls "Viedi", piedāvājot populāru mūziķu uzstāšanos un komiķu priekšnesumus.

Festivāla otrajā nedēļā apmeklētājiem tiek piedāvāti vairāki filmu seansi dienā. Ceturtdien, 11. jūnijā, pulksten 22.00 gaidāms "Saulrieta mūzikas vakars" kopā ar Igo Fominu un Aivaru Hermani, 12. jūnijā pulksten 19 gaidāma grupas "Autobuss debesīs" uzstāšanās, bet pulksten 22 – stand-up komiķis Rūdolfs Kugrēns. Sestdien ,13. jūnijā, pulksten 21 pie "Arēnas Rīga" gaidāms grupas "Tautumeitas" koncerts.

Kā īpašs piedāvājums krievvalodīgajai publikas daļai – 11. jūnijā pulksten 20.00 uzstāsies stand-up komiķu apvienība "Riga-Stand up".

Atgādinām, ka "Viedi" programma aizsākās jau pagājušajā nedēļā, kad pie "Arēnas Rīga" uzstājās grupas "Dzelzs vilks" un "Pērkons".

"Tas nav ielāps trūcīgajai kultūras dzīvei pandēmijas apstākļos, bet pavisam jauns izklaides formāts. Lai sabiedrība to pieņemtu, protams, jāpārvar daži stereotipi, bet dzīve taču ar to ir lieliska, ka mēs iepazīstam un baudām ko jaunu. Emocijas, ko gūstam autokoncertā, nav tādas, kā lēkājot plecu pie pleca pūlī, tās ir citas, bet fantastiski labas sajūtas. Cilvēki, dodoties prom no pasākuma, mums caur savu automašīnu logiem rāda visas iespējamās pateicības zīmes visdažādākajās kombinācijās", gandarījumu pauž festivāla organizators aģentūras "Viedi" vadītājs Arturs Gailītis.

"Atzīšos, uzkāpjot uz skatuves, es apraudājos. Skatuve un publika ir tas, bez kā mēs nevaram dzīvot", emocijas pēc pirmās publiskās uzstāšanās kopš ārkārtas stāvokļa izsludināšanas neslēpj "Dzelzs Vilks" solists Juris Kaukulis. Tieši viņam pieder sauklis, ko "Viedi" vasaras festivāls licis par savu moto un tas ir – "intīmi līdz neprātam". Proti, esot visi kopā, pasākumu apmeklētāji tomēr atrodas katrs savā privātā telpā.

Mūziķi, noilgojušies pēc saskarsmes ar publiku, izrādās gatavi radošiem risinājumiem. Tā, piemēram, komponists Juris Kulakovs nakti pirms gaidāmā autokoncerta pavadījis pārdomās, kā organizēt grupai "Pērkons" tik būtisko sadziedāšanos ar klātesošajiem klausītājiem. Risinājums izrādījies Morzes koda signāli, ko mākslinieks piemeklējis konkrētiem skaņdarbiem, dodot pasākuma viesiem iespēju komunicēt, lietojot auto taures.

Režisore Anna Viduleja, autokino seansā noskatījusies pašas režisēto spēlfilmu "Homo Novus", atzinīgi novērtējusi gan šāda veida kino pieredzi kopumā, gan tehnisko nodrošinājumu. "Biju skeptiska par to, kāda būs skaņas un attēla kvalitāte, bet esmu patīkami pārsteigta", viņa atzīst.

"Jaunā formāta kultūrtelpai ar kapacitāti līdz 150 automašīnām ir izveidots labs tehniskais nodrošinājums. Uz Latvijā lielākā LED ekrāna redzamība ir izcila un vienlīdz laba visiem apmeklētājiem, neatkarīgi no auto novietojuma. Tieši ar to "Viedi" vasaras festivāls izceļas citu līdzīga formāta pasākumu vidū, kuros nereti tiek piedāvāts vērot tikai skatuvi. "Mūsdienās liels muzikāls sarīkojums nav iedomājams bez kvalitatīva ekrāna izmantojuma," uzsver festivāla rīkotājs Artūrs Gailītis.

Precīza filmu seansu un koncertu programma atrodama "Viedi" mājaslapā.