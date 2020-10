Baha kamermūzikas festivālu ieskandinās jauns duets - Daumants un Madara Liepiņi

20. Starptautisko Baha kamermūzikas festivālu Mazajā ģildē 19. oktobrī pulksten 19.00 ieskandinās jauns duets – brālis un māsa – vijolniece Madara Liepiņa un jau starptautisku atzinību guvušais pianists Daumants Liepiņš.

Kā "Delfi" informē organizatori, koncertam dots nosaukums "Vārds jaunajiem". Abi jaunie mākslinieki programmā iekļāvuši Johana Sebastiāna Baha divas sonātes, Tomasa Antonio Vitali "Čakona vijolei solo" un Igora Stravinska Itāļu svīta no baleta "Pulcinella".

Daumants Liepiņš par gaidāmo koncertu teic: "Ir ļoti īpaši piedzīvot, kā, spēlējot ar māsu no pašas bērnības cauri pusaudžu gadiem, mēs katrs maināmies un pieaugam. Tagad, kad jau pagājis kāds laiks, kopš mēs ar Madaru pēdējoreiz spēlējām kopā, darīsim to atkal no jauna – šoreiz senās mūzikas – Baha un Tomaso Antonio Vitali zīmē. Šī mūzika ir kā elpošana – dabiska, harmonizējoša un dzīvību dodoša. Tomēr neiztiksim arī bez stilizācijām un jokiem – tas Stravinska mūzikā."

Madara Liepiņa vijoles spēles mākslu pēc studijām Latvijas Mūzikas akadēmijā apguvusi Itālijā pie slavenā pedagoga Roberto Mutoni; tāpat viņa piedalījusies un ieguvusi balvas daudzos starptautiskos konkursos Itālijā un citviet pasaulē.

Savukārt Daumants Liepiņš ir viens no izcilākajiem jaunajiem latviešu pianistiem; 2019. gadā Daumants uzvarēja prestižajā "Vendome Prize" konkursā, iegūstot iespēju sniegt solokoncertu Verbjē festivālā un ieskaņot albumu "Steinway" ierakstu kompānijā. 2017. gadā mūziķis saņēmis "Lielo Mūzikas balvu 2016" kategorijā "Gada jaunais mākslinieks". Tāpat viņš izcīnījis pirmās vietas un klausītāju balvas daudzos starptautiskos konkursos: Marijas Kanalsas Starptautiskajā konkursā Barselonā, Džordžes Enesku konkursā, Ženēvas pianistu konkursā u.c., kā arī regulāri muzicē kopā ar zināmākajiem Eiropas simfoniskajiem orķestriem.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.