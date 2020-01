Grupas "Carnival Youth" dalībnieki Emīls Kaupers, Edgars Kaupers un Roberts Vanags ir parakstījuši autoru līgumus ar mūzikas izdevniecībām "Radicalis Music" un "Progressive/Bosworth Creative" (Šveice/Vācija), kā arī turpina albuma "Good Luck" turneju Latvijā un Eiropā.

"Carnival Youth" menedžere Guna Zučika no "Every Little Thing" skaidro, ka arvien spēcīgākas infrastruktūras izveidošana mūzikas industrijas ietvaros mērķa tirgos ir viens no menedžmenta primārajiem uzdevumiem, lai attīstītu grupas starptautisko karjeru: "Vācijas, Austrijas un Šveices mūzikas industrija un klausītāji ir bija vieni no pirmajiem, kuri pozitīvi novērtēja "Carnival Youth" daiļradi, tādēļ liels prieks sadarbības partneru lokam, kurā ir jau koncert aģentūra un ierakstu kompānija šajā reģionā, pievienot autoru pārstāvniecību – mūzikas izdevniecību, kurai ir stabila un veiksmīga darbība gan reģionā, gan starptautiski."

"Radicalis Music" vadītājs Dievids Burgers (David Burger) ir gandarīts kompānijas katalogam pievienot "Carnival Youth" un viņu radītās dziesmas: "Esam priecīgi, ka viena no Baltijas valstu veiksmīgākajām grupām pievienojas mūsu kompānijām. Mēs atbalstīsim viņu karjeras izaugsmi, izmantojot savus globālos partnerus."

"Carnival Youth" šogad turpina pērn izdotā albuma "Good Luck" koncertturneju gan Latvijā, gan Eiropā. Latvijā grupa koncertēs 20.martā Jelgavā, "Melno Cepurīšu Balerijā" un 21.martā Cēsīs, "Fonoklubā" (ieeja 18+).

Trešdien, 22. janvārī "Carnival Youth" uzstāsies mūzikas festivālā "Bise" Nantes, Francijā. Martā un aprīlī grupa dosies uz Vāciju, kur paredzētas uzstāšanās – 28.martā radiostacijas "Ego FM" festivālā Minhenē, 18. aprīlī "Hanse Song" festivālā Štādē, kam sekos solo koncerti Oldenburgā, Leipcigā un Nirnbergā. 25. aprīlī grupa ar koncertu uzstāsies Vīnē, Austrijā.