'Covid-19': Igaunijā vīrusa dēļ pārceļ Tallinas mūzikas nedēļu

Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid–19" dēnolemts pārcelt starptautiskā mūzikas pasākuma Tallinas mūzikas nedēļa (Tallinn Music Week/TMW) norisi, portālu "Delfi" informēja TMW rīkotāji.

Līdz šim bija plānots, ka Tallinas mūzikas nedēļa, kas ir lielākais mūzikas profesionāļu pasākums reģionā, notiks no 25. līdz 29. martam, taču tagad paziņots, ka tas pārcelts uz šā gada vasaras beigām – tas norisināsies no 26. līdz 30. augustam.

Kā raksta rīkotāji, lēmums pieņemts kopīgi ar TMW partneriem, nevēloties riskēt ar strauju koronavīrusa izplatību valstī.

"Ņemot vērā, ka situācija ar "Covid-19" visā pasaulē un arī Igaunijā strauji mainās, ņemot vērā Igaunijas veselības pārvaldes ieteikumus, TMW organizatoru komanda lēmusi pārcelt festivāla norises datumus," teikts paziņojumā.

Neskatoties uz to, ka šobrīd vīrusa izplatība Igaunijā nav liela, tādi starptautiski pasākumi, kā TMW rada vairākus riska faktorus. Papildus apsvērumiem par mākslinieku, festivāla darbinieku un sabiedrības veselību lēmums tika pieņemts arī tāpēc, ka valstu un aviosabiedrību noteiktie ceļošanas ierobežojumi var rasties ļoti īsā laikā, kas var ierobežot mākslinieku un viesu ierašanos festivālā.

TMW direktore Helēna Sildna skaidro: "Lai gan pirms nedēļas mēs uzskatījām, ka, ievērojot Veselības pādomes ieteikumus, mēs joprojām varam turpināt festivālu, tagad apstākļi ir mainījušies. Mēs esam pārliecināti, ka visiem dalībniekiem augustā varam piedāvāt piepildītāku un drošāku pieredzi.

Izšķirošais faktors lēmumam festivālu atlikt, pirmkārt, bija lielais starptautisko dalībnieku skaits. Mūsu komanda uzskata, ka šajā periodā mums visiem ir labāk ierobežot ceļošanu. Es esmu ārkārtīgi lepna un pateicīga mūsu komandai un partneriem - pateicoties viņu ātrajai rīcībai, empātijai un atbildības sajūtai, mēs jau šodien varam apliecināt, ka festivāls notiks tādā pašā mērogā, apjomā un kvalitātē, kā tas būtu bijis martā. Pirmo reizi festivāla vēsturē TMW notiks vasaras beigās - augustā."

Visi TMW festivālu un konferenču partneri, norises vietas un programmu kuratori ir gatavi sniegt ieguldījumu festivāla organizēšanā augustā, vienlaikus saglabājot festivāla programmas apjomu un saturu. Visi mākslinieki, kas tika pieteikti marta pasākumam, ir saņēmuši ielūgumus uz augustu, un tie, kuri nevarēs to apmeklēt, tiks aizstāti ar līdzīga profila māksliniekiem. Savu dalību festivālā augustā jau ir apstiprinājuši visi Latviju pārstāvoši mūziķi, kā arī pazīstamākie ārzemju mūziķi "A Place To Bury Strangers" no ASV, "Shortparis" no Krievijas, Luna no Ukrainas un daudzi citi.

Jau iepriekš ziņots, ka no Latvijas TMW piedalīsies grupa 'Carnival Youth' un Kriss Noa.