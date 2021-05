Duets 'Royal Blood' izdevis trešo albumu 'Typhoons'

30. aprīlī britu rokgrupa "Royal Blood" izdevusi trešo studijas albumu "Typhoons", informē grupas izdevēji no "Warner Music".

Līdz šim no albuma izdoti četri singli – "Trouble's Coming", "Typhoons", "Limbo" un fanu iecienītais "Boilermaker", kas jau šobrīd pārsniegši 50 miljonus klausījumu.

"Grupas dalībnieki Maiks Kerrs (Mike Kerr) un Bens Tečers (Ben Thatcher), jau pirmajās albuma tapšanas dienās skaidri apzinājās tā saturu un ko vēlas ar to sasniegt – tas nozīmēja atgriešanos pie saknēm, pie mūzikas ko viņi rada. To ietekmējušas tādas grupas kā

"Daft Punk", "Justice" un Filipa Zdara (Philippe Zdar) no dueta "Cassius".

Nesen "Royal Blood" paziņoja arī par koncertu plāniem – 2022. gadā ir ieplānota Lielbritānijas turneja, kuras laikā gaidams arī koncerts "O2" arēnā Lodonā. Fani, kas iegādāsies albumu "Typhoons" no grupas oficiālā veikala iegūs pieeju koncertu biļešu iepriekšpārdošanai no 5. maija, visiem citiem biļetes iegādei pieejamas no 7.maija - šeit .

Atgādinām, ka 2019. gada vasarā "Royal Blood" uzstājās arī Latvijā, "Positivus" festivālā.