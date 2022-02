Džeza kolektīvs 'Pulse Trio' izdevis debijas albumu 'The End Is The Beginning'

Ziemeļu džeza kolektīvs "Pulse Trio" nāk klājā ar debijas albumu "The End Is The Beginning", kas izdots kolorītās zviedru ierakstu kompānijas "HOOB RECORDS" paspārnē. Tas tika ierakstīts divu dienu laikā prestižajā "EPIDEMIN" studijā Gēteborgā, Zviedrijā ar Zviedru Mākslas padomes atbalstu.

“Pulse Trio” ir bundzinieka un komponista Paula Pokratnieka radošo izpausmju platforma, kurā mijiedarbojoties ar Zviedru pianistu Fabian Kallerdahl un Somu kontrabasistu Olli Rantala, tiek radīta mūzika, kas nepazīst žanru robežas. Improvizācija virzās caur melodijām un harmonijām, pieskaroties klasiskajai un džeza mūzikai, kā arī popmūzikas, folkmūzikas un elektroniskās mūzikas elementiem.

Jaunā albuma “The End Is The Beginning” koncepcija ir balstīta uz Paula kā cilvēka, vīrieša, mūziķa, komponista un bundzinieka attīstības ceļu, iepazīstot šo pasauli caur ciešanām un svētlaimi, caur šķiršanos no mīļā un jaunā, nezināmā izzināšanu. Albumā dzirdamās deviņas oriģinālkompozīcijas ir hronoloģisks stāsts par to kā indivīds, nospiests uz ceļiem, mēģina un cīnās, lai tiktu atpakaļ uz kājām, par savu spēju robežu iepazīšanu un dzīves potenciāla apzināšanos. Kaut kā beigas ir tikai kā jauna sākums.

Albums paralēli visām digitālās straumēšanas vietnēm tiks izdots gan CD, gan vinila formātā, un vizuālā noformējuma izveidē ir piedalījusies internacionālu mākslinieku komanda. Ieraksta noformējumu ir veidojusi zviedru māksliniece Amelie Evmark, beļģu fotogrāfs Jim De Block un albuma dizainu veidojusi pašmāju grafiskā dizainere Kristīne Martinova. Albuma prezentācijas kocerti Latvijā paredzēti ši gada rudenī.