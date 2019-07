Festivālā 'Liepājas vasara' svinēs 'Willow Farm' 25 gadu jubileju

Trešdien, 7. augustā, pulksten 19.00, Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē festivāla "Liepājas vasara" ietvaros notiks grupas "Willow Farm" īpaši jubilejai gatavots koncerts, kurā varēs dzirdēt gan dziesmas no agrāko gadu albumiem, gan vēl nedzirdētas kompozīcijas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Liepājnieku grupa "Willow Farm" šogad svin savas pastāvēšanas 25. gadadienu un šim notikumam par godu rudenī klajā laidīs jaunu studijas albumu, kas grupas diskogrāfijā būs jau ceturtais. "Daļēju ieskatu jaunajā muzikālajā materiālā varēs gūt arī koncertā," sola grupas līderis un dziesmu autors Emīls Dreiblats.

"Koncertu esam iecerējuši divdaļīgu. Pirmo daļu ieturēsim klusākās, akustiskākās noskaņās, savukārt otrajā skanējums jau vairāk tuvosies rokkoncerta tradīcijām," stāsta Emīls, "Dziesmas no topošā albuma mīsies ar kompozīcijām no agrāko gadu ierakstiem."

Grupas pamatsastāvam – Emīlam Dreiblatam (balss, ģitāras, taustiņinstrumenti, elektronika), Jānim Dreiblatam (ģitāra), Uldim Nolmanim (bass) un Mārim Zīlmanim (sitamie instrumenti) koncertā pievienosies arī pianists Normunds Kalniņš, kurš savulaik grupā muzicējis pastāvīgi.

Savu pirmo koncertu "Willow Farm" nospēlēja 1994. gada ziemā; kopš tā laika Emīla Dreiblata līdzgaitnieki mainījušies, bet "Willow Farm" turpina savā daiļradē apvienot dažādas alternatīvās mūzikas tradīcijas.

2014. gadā izdotais albums "Filma ar laimīgām beigām" saņēma mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" nomināciju kategorijā "Labākais pop / rock albums". Daudzu gadu garumā grupai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tekstu autoru Ingu Bērziņu, kura rakstītās rindas savās dziesmās izmanto arī Dons, "Prāta vētra", "Jumprava" un citi Latvijas mūziķi. Savu jaunāko 25 gadu jubilejai veltīto albumu "Pasaule ir viss, kas gadās" grupa izdos rudenī.

To, kādu mūziku "Willow Farm" spēlē, vislabāk raksturo Emīla Dreiblata citāts no 2015. gadā izdotās Liepājas mūziķiem veltītās grāmatas "…saknes jau vējš neizplēš": "Nekad neesam definējuši savu mūzikas stilu. Spēlējam to, ko jūtam, spēlējam tā, kā jūtamies, spēlējam tiem, kas jūt. […] svarīgākas par visu ir emocijas, kuras caur mūziku un tekstiem laižam pasaulē. Lai skrien. Mēs tās esam izdzīvojuši un varam pastāstīt, kā mums šajā procesā ir klājies."

Festivāls "Liepājas vasara", ko ik gadu organizē Liepājas Simfoniskais orķestris, ir leģendārā vasaras simfoniskās mūzikas cikla "Liepājas vasara" garīgais mantinieks un turpinājums. Gadu desmitiem Liepājā, Jūras parka brīvdabas estrādē siltajās vasaras dienās liepājnieki un kūrviesi ar visām ģimenēm varēja baudīt simfoniskās mūzikas koncertus. Tālajā 1783. gadā šo iniciatīvu aizsācis toreizējais Kurzemes hercogs Pēteris Bīrons. Pēdējos gados festivālā skanējuši tādi skaļi vārdi kā Giora Feidmans, Gidons Krēmers un "Kremerata Baltica", Avi Avitals, Tokiko Kato, Maija Kovaļevska un vēl citi.

Plašāka informācija par festivāla "Liepājas vasara" koncertiem atrodama Liepājas Simfoniskā orķestra mājaslapā.

Biļetes uz LSO rīkotajiem koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.