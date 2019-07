Festivālā 'Summertime' uzstāsies kvartets 'Bruut!' no Nīderlandes

Pirmo reizi Latvijā, 15. jubilejas mūzikas festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" programmā Dzintaru koncertzālē, izskanēs groove, funk un smooth jazz mūzika kvarteta "Bruut!" no Amsterdamas izpildījumā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Pēdējo gadu laikā Nīderlandes kvartets ir iekarojis koncertzāles, džeza un teātra skatuves Japānā, Polijā, Burkinafaso, Vācijā, Anglijā, Dienvidāfrikā, Spānijā, Surinamā, Turcijā, Beļģijā un Nīderlandē.

"Bruut!" sastāvā muzicē četri harizmātiski mūziķi – Mārtens Hogenhjuis (saksofons), Folkerts Osterbīks (Hammonda ērģeles), Tomass Rolfs (kontrabass) un bundzinieks Fēlikss Šlarmans. Visi apguvuši džezu Amsterdamas konservatorijā, taču spēlē 60. gadu rokenrola, ritma un blūza stilā.

"Mūsu mūzika sastāv no vairākiem stiliem, kas mums patīk, apvienojums – no bībopa ( 40. gadu džeza stila) līdz hardrokam. Mēs to dēvējam par "Bruut music"," stāsta bundzinieks Fēlikss Šlarmans.

Nīderlandes kvartets sev piesaista uzmanību ne tikai ar mūzika, bet arī ar vizuālo tēlu – kvarteta dalībnieki izskatās neticami pievilcīgi melnos klasiskos uzvalkos un perfekti ieveidotās frizūrās! Amerikāņu žurnāls "Esquire" novērtēja šī mūzikas kvarteta stilu, nodēvējot "Bruut!" par "stilīgāko grupu" no Nīderlandes.

Koncertā piedalīsies arī talantīgais kolektīvs no Latvijas – "Perpetuum Ritmico" (sitamie instrumenti), kas uzstāsies kopā ar flamenko dejotājiem no teātra "Duende".

Jau ziņots, ka šovasar festivāls "Summertime – aicina Inese Galante" norisināsies Jūrmalā no 5. līdz 11. augustam.